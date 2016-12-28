Политиком года на Украине стал "господин Никто"

Украинцы не видят достойного всенародного признания политика в своей собственной стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива среди 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет.

40 процентов участников опроса не назвали ни одного кандидата в ответе на вопрос, кого они считают главным политиком уходящего года на Украине.

Нынешний президент страны Пётр Порошенко проиграл "господину Никто" вчистую – политиком года Петра Алексеевича считают всего 9,5% населения. 8% опрошенных назвали им премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а 7% — депутата Верховной рады Надежду Савченко. Также были названы лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко (6%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (5%) и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (4,5%).

Отметим, что в этом же социсследовании почти 40 процентов респондентов допустили возникновение на Украине в следующем году "Майдана-3".