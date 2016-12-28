Российское посольство в Дамаске вновь обстреляли из миномётов

Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами.

Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упав во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы. Об этом сообщает МИД РФ на своём официальном сайте.

"Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", – говорится в сообщении.

Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма, добавили в ведомстве.