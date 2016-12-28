К июлю НИПЦ Генплана разработает концепцию развития «Конюшенной» и «Северной Коломны»

Научно-исследовательский и проектный центр Генплана начал разработку концепции развития пилотных территорий реновации центра «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия», сообщает комитет по экономической политике Смольного. В ее рамках планируют сформировать новые пешеходные и туристические маршруты.

НИПЦ Генплана уже завершил первый этап разработки концепции. Центр проанализировал, как используются территории, определил ограничения, связанные с зонами охраны, объемы социальной инфраструктуры. Данные были презентованы управляющему комитету совета по сохранению исторического центра.

В дальнейшем центр Генплана должен будет разработать предложения по созданию общественных пространств и новых пешеходных и туристических маршрутов, говорят в комитете.

В 2012 году город уже разрабатывал концепцию развития двух пилотных кварталов. Тогда в открытом конкурсе победило предложение «Студии 44» Никиты Явейна. Архитекторы предложили сделать общедоступными проходные дворы, использовав первые этажи под коммерческие площади для оживления пространства и притяжения горожан. Также в концепции были кольцевая велодорожка, новые пешеходные зоны. В Смольном обещали учесть предложения студии.