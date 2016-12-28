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28.12.2016 18:47

СПбГАСУ не выявил аварийных домов на Лиговском для реновации

Государственный архитектурно-строительный университет обследовал 44 из 80 зданий в квартале на Лиговском проспекте, вошедшем в программу реновации центра. Аварийные дома, подпадающие под расселение, не выявлены, рассказали «Фонтанке» в комитете по экономической политике Смольного.

По контракту с комитетом по строительству университет должен был обследовать 80 зданий в квартале между Лиговским проспектом, набережной Обводного канала и улицами Воронежской, Константина Заслонова и Разъезжей. Однако ему удалось выполнить лишь чуть больше половины плана.

Комитетом по строительству приняты работы по визуальному обследованию 44 домов и по инструментальному обследованию 6 объектов. В оставшиеся 36 построек СПбГАСУ не удалось попасть из-за отказа собственников квартир пускать экспертов в свои дома, рассказал зампред комитета Игорь Шикалов на заседании управляющего комитета совета по сохранению центра.

Университет столкнулся с проблемой – несогласием жителей пускать экспертов еще год назад. Из-за этого в 2015-м комитет продлил договор с СПбГАСУ на год. В этом году контракт все же закрыли, выплатив за работы 22 млн из 40. Теперь Смольный решил самостоятельно разъяснить инициативным группам жителей, что обследование их домов может приблизить срок капитального ремонта.


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