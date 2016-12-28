Почти 40 процентов украинцев допускают "Майдан-3"

Возникновение "Майдана-3" в 2017 году считают возможным 39% опрошенных жителей Украины, маловероятным – 43,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

61,8% опрошенных считают, что в их населенном пункте массовые протесты маловероятны, вероятными такие события считают 23,3%. По результатам социологического исследования, в таких митингах готовы участвовать 20,2% респондентов, 61,2% не готовы, сообщает Интерфакс.

Более половины (54,9%) украинцев не готовы временно терпеть материальные трудности, вызванные осуществлением реформ, тогда как 34,9% согласны потерпеть.

Три четверти украинцев (74,9%) считают, что украинская власть должна сосредоточить основные усилия на урегулировании ситуации в Донбассе и добиться мира.

В ходе опроса, проведенного 16 – 20 декабря 2016 года в регионах Украины, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.