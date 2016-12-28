Последний задержанный стрелок с Крестовского предстанет перед судом

Руслан Исагаджиев обвиняется по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружия» после громкой истории со стрельбой на Крестовском острове. Следственный комитет Петербурга завершил расследование и направил дело в суд.

Обвиняемый стал третьим фигурантом этого дела. Два его предшественника уже отбывают срок, а четвертый стрелок находится в розыске. Как считают в Следственном комитете, Тигран Абалян, Гамзат Салманов, Антон Костищин и Руслан Исагаджиев встретились с другой группой молодых людей у дома №25 по Северной дороге вечером 1 июня 2014 года. По информации «Фонтанки», одна группа состояла из бывших сотрудников правоохранительных органов, а другая из профессиональных угонщиков.

Мужчины встретились обсудить проблему, связанную с автомобилем, купленным одной из компаний за 2 млн рублей. Вероятно, что автомобиль был угнан и внезапно нашелся его реальный владелец. Так или иначе, между молодыми людьми начался конфликт и в ход пошло огнестрельное оружие. Из-за беспорядочной стрельбы пятеро людей оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Как написано в материале, опубликованном на сайте СК 28 декабря, злоумышленники имели умысел на убийство, но пострадавшие успели скрыться.

Напомним, один из осужденных, Тигран Абалян, в прошлом был сотрудником уголовного розыска Петербурга. Первоначально дело квалифицировалось как тяжкий вред здоровью из хулиганских побуждений, но позже оно было передано УФСБ и Следственному комитету, где расследование началось уже по 105 статье УК РФ.