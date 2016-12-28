Британский велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьеры после допингового расследования

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры.

Из публикаций хакерской группой Fancy Bears документов из базы Всемирного антидопингового агентства (WADA) следует, что Уиггинс в составе команды Sky Team принимал запрещенное вещество триамцинолон перед гонками «Джиро д'Италия» 2011 и 2013 годов, а также перед «Тур де Франс — 2012». Всякий раз спортсмен получал специальное терапевтическое исключение (ТИ) на применение допинга по состоянию здоровья.

Время употребления вещества каждый раз совпадало с важнейшими стартами, что вызвало ряд подозрений в намеренном употреблении допинга для улучшения спортивных показателей. Парламент Великобритании ранее допрашивал представителей Sky Team, а также президента национальной федерации и главу ее комиссии по этике из-за ситуации с допингом.

«Мне довелось повстречаться с моими кумирами и гоняться с ними на протяжении 20 лет. Я всегда буду благодарен лучшим тренерам и менеджерам мира за их поддержку, а публике за ее любовь. 2016 год стал концом этой главы моей жизни», — написал Уиггинс на своей странице в фейсбуке.