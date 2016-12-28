«Фонтанка» за 60 секунд — 28 декабря

До Нового года всего три дня. Но лента новостей этого не знает. В ней сплошные верующие, разбойники, мятежные студенты и Григорий Распутин. Все-таки 17-й вот-вот наступит.

«Фонтанка» начинает проект «Спираль семнадцатого года». Весь 2017-й мы будем рассказывать вам об основных вехах того, что случилось в Петербурге 100 лет назад. Начали с «первых выстрелов революции» – в Григория Распутина. Страшный, но красивый лонгрид.

Не один век посёлок Боголюбово под Владимиром был известен как духовный центр Святой Руси, а ныне он прочно ассоциируется с войной верующих против презервативов. Как выяснилось, федеральные СМИ не написали и десятой части из того, что на самом деле происходит там.

В колонии Сегежи нашелся осужденный из Петербурга, под протокол подтвердивший Следственному комитету слова оппозиционера Дадина о пытках. Карельские колонии имеют суровую репутацию среди осужденных.

The New York Times опубликовала материал, в котором российские чиновники впервые признаются в существовании допинг-программы. А сегодня оказалось, что американцы просто не так наших поняли. Правда, российской стороне потребовалось четыре часа, чтобы начать более внятно спикать фром май харт.

Петербургский горсуд приговорил подполковника транспортной полиции Алексея Левковского к 18 годам колонии, хотя тот и заявлял, что с 36 кг наркотика он сидел в одиночку в засаде, чтоб раскрыть наркомафию.

В «Гидромете» скоро выберут ректора. Климат в вузе – не самый благоприятный. Но за спиной главного претендента на пост маячат фигуры — и делают погоду.

Управделами президента заявило о снижении стоимости строительства комплекса для работы и жизни переезжающих к нам судей Верховного суда и Дворца танцев Эйфмана почти на один миллиард с 36,6 млрд. Сэкономят за счет того (!), что более 10 млрд на проект дадут сейчас, а не через 2 года. Переложили из кармана в карман — и оп! Финансовое чудо.

Метрополитен Петербурга в чудеса не верит. Потому что помнит о подорожании жетонов на 10 рублей. Пассажиров просят пополнить БСК и купить жетоны заранее.

А как в наступающем 2017 году поведут себя нефть и валюта? На это у опрошенных "Фонтанкой" специалистов есть что сказать.