Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со вкладом на 7,5 млн

В Петербурге неизвестный обманом снял 7,5 млн рублей с чужого счета, однако в полиции не торопились возбуждать по этому факту уголовное дело. Вопросом пришлось заняться городской прокуратуре.

О начале уголовного производства по 159 статье УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) 28 декабря сообщает прокуратура Петербурга. Дело было возбуждено в Петроградском районе.

В декабре 2015 года в одно из отделений Сбербанка с просьбой о снятии наличных с вклада обратился петербуржец. Проверив его паспорт и другие данные, сотрудник банка эту просьбу удовлетворил. Позже оказалось, что 7,5 млн рублей, которые забрал мужчина, принадлежат другому человеку, а паспорт был поддельным. В пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка эту информацию подтвердили, уточнив, что банк возместил пострадавшему сумму ущерба, а служба безопасности финансовой организации активно взаимодействует с правоохранительными органами.

Несмотря на внушительную сумму ущерба, в полиции не торопились возбуждать уголовное дело. После прокурорской проверки выяснилось, что сотрудники полиции укрыли это преступление от учета, а постановление об отказе в возбуждении дела — незаконно, сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас по делу проводятся все необходимые мероприятия, расследование контролирует районная прокуратура.