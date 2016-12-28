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28.12.2016 17:56

КГИОП в 2016 году снял охрану с 20 объектов в Петербурге

По итогам 2016 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 20 раз отказал во включении объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (переводе их из списка выявленных памятников). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом было издано 87 распоряжений, в соответствии с которыми 139 объектов были включены в перечень памятников регионального значения. Среди них – «Дом М.Ф. Руадзе (А.И. Павловой)» на улице Рубинштейна, где располагался Ленинградский рок-клуб, «Сельдяной ряд Никольского рынка», «Часовня св. Александра Невского» в Колпино, «Вилла Айнола» в Зеленогорске, «Василеостровский сад» и др.

В прошлом году КГИОП издал 39 распоряжений о включении объектов в перечень памятников и 6 – об отказе. В 2014 году соотношение составляло 65 к 9.

В сентябре «Фонтанка» писала о том, что подрядчик Смольного предложил снять с охраны 9 домов рядом с Новой Голландией, которые ранее находились в списке выявленных памятников. Вопрос об этом будет рассмотрен уже в следующем году.


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