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28.12.2016 17:33

Трамп: Стараюсь не обращать внимания на многочисленные препятствия президента О

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский президент Барак Обама не обеспечивает «гладкую» передачу власти и создает ему препятствия.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Барака Обамы — ред.) и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!», — написал Трамп в Twitter.

Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной компании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти, напоминает РИА Новости. Белый дом сообщал, что Обама и Трамп, помимо личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, уходящая администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента.


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