После закрытия ЛАЭС Росатом продолжит продавать кобальт-60 в Канаду

Смоленская и Курская атомные электростанции продолжат дело Ленинградской АЭС, начав выработку и поставку изотопа Со-60 канадской компании. Соответствующий контракт с «Нордионом» уже подписан. Российскую сторону договора представляют АО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «В/О «Изотоп».

«В России рынок производства Со-60 представлен только предприятиями госкорпорации «Росатом». 23 декабря 2016 года подписан контракт, предусматривающий производство и поставку изотопа Со-60 канадской компании «Нордион» до 2034 года, – рассказал «Фонтанке» директор ЛАЭС Владимир Перегуда. – Проект предполагает организацию производства Со-60 на Смоленской АЭС и Курской АЭС в дополнение к имеющемуся производству на Ленинградской АЭС. Договор на поставки кобальта-60 «Нордион» с Ленинградской АЭС заключен до 2024 года, то есть до окончания срока эксплуатации ЛАЭС».

Загрузка первой партии кобальтовых поглотителей на энергоблоке №1 Смоленской АЭС начнется в 2017 году. В перспективе получение лицензии на производство кобальта-60 Курской АЭС, которая, как и Смоленская, располагает реакторами на тепловых нейтронах РБМК-1000, позволяющими производить Со-60 без ущерба для выработки электро- и теплоэнергии.

«Одним из основных направлений использования источников гамма-излучения с Со-60 является стерилизация различных медицинских приборов. До 40% всех одноразовых медицинских инструментов/приборов в мире стерилизуется с использованием источников гамма-излучения с Со-60», – говорит начальник отдела радиационных технологий ЛАЭС Евгений Горбунов.

Еще одно направление в области производства высокотехнологичного продукта Росатом развивает на Белоярской АЭС, чьи реакторы на быстрых нейтронах способны нарабатывать кобальт-60 с удельной активностью свыше 80 кюри на грамм, а именно такой изотоп используется в оборудовании для лечения онкологических заболеваний. Наработка радиоактивного кобальта-60 на третьем и четвертом энергоблоках Белоярской АЭС может начаться уже в 2018 году.