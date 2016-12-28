Командование ДНР заявило о пятикратном увеличении за сутки количества обстрелов

Украинские силовики за сутки 533 раза обстреляли прифронтовые территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Об этом сегодня на брифинге в ДАН сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Несмотря на введенный «режим тишины», украинские боевики за прошедшие сутки 533 раза нарушили режим прекращения огня», — сказал он. Напомним, что накануне в оперативном командовании ДНР сообщали о 103 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки.

«Противник выпустил по территории Республики 103 мины калибром 82 и 120 мм, а также 371 боеприпас из различных типов гранатометов, — уточнил замкомандующего. — Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение».

Под огнем украинской армии оказались поселки Трудовские и Александровка на западе Донецка, горловские поселки Зайцево и Широкая Балка, Ясиноватая и близлежащее село Красный Партизан, села Саханка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района и Григоровка Тельмановского района.

«Отмечу, что после заявлений высокопоставленных украинских чиновников об увеличении провокаций со стороны ДНР в канун новогодних праздников украинские силовики усиливают ведение огня по всем направлениям», — подчеркнул Басурин.

Добавим, что участники Контактной группы на последних в этом году переговорах в Минске (21 декабря) договорились об очередном «режиме тишины» в Донбассе. Договоренность предусматривает бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени (01:00 по времени ДНР) в ночь на 24 декабря.