Усманов станет налоговым резидентом РФ после ухода с поста президента МФФ

Владелец USM Holding Алишер Усманов вернется в статус налогового резидента России после окончания полномочий на посту президента Международной федерации фехтования. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня я налоговый резидент России, находящийся в международной командировке, и в связи с тем, что я нахожусь меньше полугода на территории России, я не являюсь на сегодняшний день налоговым резидентом России. Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей федерации и офис нашей федерации, это, кстати, и не Швейцария. Не буду говорить какое. Я там вынужден жить на тот период, пока я избран президентом федерации. Все остальное домыслы», — сказал он.

Усманов также отметил, что объем средств, который он направляет на благотворительность, во много раз превышает его налоговые платежи, сообщает RNS.