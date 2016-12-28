СЗППК сообщила график курсирования «Лыжных стрел»

Стало известно время отправления «Лыжных стрел» – электричек, которые с 8 января до 12 марта будут отправляться на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки с Московского и Финляндского вокзалов.

Информацию о времени отправления поездов 28 декабря сообщает ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Первая электричка 8 января до станции Орехово отправится с Финляндского вокзала в 9:16, а обратно в 15:10.

В Шапки 8 января электричка поедет от станции Обухово в 9:53 с остановкой в Колпино в 10:13. В остальные даты курсирования «Лыжных стрел» электричка до Шапок отправится с Московского вокзала в 9:35, а из Колпино в 10:02. В обратный путь можно будет отправиться в 15:28.

Поехать на лыжные трассы можно будет 8, 15, 21, 29 января, 4, 12, 18, 26 февраля, а также 4 и 12 марта 2017 года.

Бесплатные билеты можно получить в районных администрациях, обратившись в отдел физической культуры и спорта. Билеты необходимо заранее забронировать по телефону. Напомним, к прошлому лыжному сезону «Фонтанке» удалось собрать необходимые номера телефонов во всех районных администрациях.