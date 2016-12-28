В 2017 году в Петербурге начнут строить два больших парка

Экопарк в Приморском районе и парк Героев-пожарных во Фрунзенском появятся в Петербурге в скором времени. Их начнут строить уже в следующем году. В Центре госэкспертизы проекты масштабных зеленых зон одобрили.

Площадь будущего экопарка в Приморском районе составит 75 гектаров — в два раза больше площади Пулковского парка (парк Городов-героев). Строительство разбили на два этапа. В первом — с 2017 по 2020 год – благоустроят 40 гектаров. В городском комитете по благоустройству 28 декабря сообщили, что основой концепции экопарка является деликатное соседство городской среды и живой природы.

Парк в Приморском районе планируют разделить на две зоны — парковую и лесопарковую. По проекту в олицетворяющей городскую среду парковой зоне установят детские и спортивные площадки, оборудуют спуски к воде, сделают смотровую площадку. В лесопарковой будет акцент на естественности. Чтобы сохранить природный ландшафт в экопарке, планируют проложить дорожки из природных материалов или на деревянном настиле — это должно предохранить редкие растения от вытаптывания. Также в лесопарковой зоне собираются оборудовать площадки для наблюдения за птицами в естественных условиях.

Парк Героев-пожарных во Фрунзенском районе, названный так по предложению МЧС Петербурга, будет несколько меньше — его площадь составит 50 гектаров. По проекту на месте глиняных карьеров предусмотрено шесть прудов. В будущем парке Героев-пожарных построят велодорожки, скейт-парк, дорожки для терренкура (лечебные прогулки) и семь площадок для детей разных возрастов, а дорожки и тропинки проложат с учетом остановок общественного транспорта.

По информации городского комитета по благоустройству, у петербуржцев был шанс внести предложения: проекты выставляли на общественных слушаниях и корректировали с учетом пожеланий.