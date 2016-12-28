Глава ДНР: Экономика республики за год выросла вполовину

Рост экономики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по итогам уходящего года составил 52 процента.

Об этом сегодня в ходе прямого разговора с жителями ДНР заявил глава республики Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 2015 году мы, к сожалению, были вынуждены многие предприятия просто закрыть. 2016 год стал годом стабилизации. Наша экономика стабилизировалась, — сказал руководитель государства. – По итогам года до 52 процентов мы получили рост экономики».

Захарченко добавил, что в текущем году многие предприятия республики начали поставку товаров в Российскую Федерацию, что позволило пополнить государственную казну.