Фигуранту "болотного дела" Панфилову продлили арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади столицы в 2012 году Максима Панфилова.

«Суд постановил продлить в отношении Панфилова меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода», — сказал судья.

В настоящее время Панфилов находится не в СИЗО, а в психиатрической клинике, куда его перевели в конце октября для оказания помощи в стационарных условиях, напоминает РИА Новости.

Согласно заключению экспертов, Панфилов страдает психическим заболеванием и признан невменяемым, его законным представителем в суде является мать.

По версии следствия, житель Кубани Панфилов, выпускник поварского училища, 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади, в ходе которых пострадали десятки человек, более 400 были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.