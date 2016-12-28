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28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон»

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года. За 12 месяцев оператору удалось реализовать крупные проекты по всему Северо-Западу, в том числе завершить в 11 регионах SWAP — масштабную замену оборудования на базовых станциях.

В следующем году оператору останется закончить модернизацию сети всего в двух регионах Северо-Запада. В декабре 2016 года «МегаФон» также завершил проект по оптимизации сети в Петербурге, улучшив ключевые параметры работы голосовой связи, клиентских сервисов, передачи данных. Кроме того, в этом году для абонентов во всех регионах Северо-Западного филиала оператор запустил технологию HD Voice, дающую кристально чистое звучание голоса.

В 2016 году «МегаФон» предложил абонентам и принципиально новый продукт — банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона. Расплачиваться картой «МегаФона» можно везде как обычной банковской картойMasterCard и получать до 15% от суммы платежа обратно на счет.

2016 год также подтвердил, что растет потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете: количество пользователей мобильного интернета LTE от «МегаФона» на Северо-Западе выросло более чем в 1,5 раза. «Сейчас доступ к LTE от «МегаФона» есть во всех регионах Северо-Запада, и трафик в нашей сети в Северо-Западном филиале за последний год увеличился почти на 40%», — комментирует директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Павел Корчагин.

В ряде городов Северо-Запада, в том числе в Петербурге, абонентам «МегаФона» доступна технология LTE Advanced, которая позволяет загружать даже тяжелые файлы за секунды, а видео в HD- и FullHD-качестве смотреть онлайн без задержек звука и изображения.

«Мы также сделали большой шаг вперед на пути к 5G, достигнув рекордной скорости мобильной передачи данных в России — почти 5 Гбит/сек. Просто мы всегда стараемся работать на опережение, тем более что мобильный интернет уже стал услугой первой необходимости», — говорит Павел Корчагин.

 

 

 


 

 


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