Нефть 2017 год : кризис отменяется?

Нефть 80 долларов за баррель, доллар продолжает падение, евро не растет. Это не шутка, а предновогодний прогноз аналитиков.

Экономисты не любят делать долгосрочных прогнозов, тем более – предсказывать на целый год нефтяные котировки. «Фонтанка» попросила экспертов все же рискнуть и поделиться своими ощущениями: как в наступающем 2017 году поведут себя нефть и валюта.

Главу Банка России Эльвира Набиуллина и главу Сбербанка Герман Греф «Фонтанка» не просила, но они практически синхронно успокоили россиян: 2017 год пройдет без потрясений. Об этом оба спикера сообщили накануне федеральным СМИ.

«Главный» банкир страны Греф не ждет «черных лебедей» (редкие события, которые влекут за собой масштабные перемены) в экономике. И даже если нефть подешевеет до 45 долларов за баррель, это не станет шоком для страны – в бюджете заложена цена 40 долларов за баррель. Набиуллина россиянам обещает стабильный курс рубля.

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», склонны согласиться с выводами Грефа и Набиуллиной: нефть-матушка в наступающем году перестанет лихорадить рынок.

Российский ученый, экс-министр экономики и представитель ВШЭ Евгений Ясин считает, что основные экономические параметры в 2017 году если и будут меняться, то не существенно.

Аналитик Группы компаний «Финам» Богдан Зварич кратко напоминает причину экономического счастья. Для рынка энергоносителей в следующем году главенствующими станут договоренности о снижении добычи нефти, достигнутые в рамках ОПЕК и ОПЕК+.

«И здесь игроки будут внимательно следить за тем, как они соблюдаются. Если экспертам удастся не нарушить взятые на себя обязательства, и если договоренности будут продлены на вторую половину 2017 года, это окажет существенную поддержку рынку», – говорит Зварич.

Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев добавляет: если ОПЕК и остальные участники будут добросовестно выполнять соглашение, то на мировом рынке возникнет дефицит нефти. При этом эксперты предупреждают: сильно цены на нефть все равно не взлетят. В своих прогнозах они дружно пришли к одной цифре – 55 долларов за баррель нефти марки Brent. Но это в лучшем случае, оговорился Евгений Ясин.

Михеев считает, что если будут выполнены обещания ОПЕК, тогда, вероятно, цены в 2017 году поднимутся и до 80 долларов за баррель. Средний же курс на 2017 год от аналитика ВТБ24 – 63 доллара за баррель

Богдан Зварич прогнозирует, что в краткосрочной перспективе «черное золото» может подорожать до 60 долларов за баррель. «В дальнейшем активизация сланцевой добычи в Штатах приведет к росту предложения на рынках и, соответственно, будет давить на цены. Это приведет к снижению рынка и его консолидации в районе 52,5-57 долларов за баррель, что и определит среднегодовую цену нефти в районе 55 долларов», – таков прогноз аналитика «Финам».

Заместитель директора аналитического департамента брокерской компании «Альпари» Анна Кокорева тоже называет цифру 55 долларов, но с уточнением: такая цена сложится в первом полугодии 2017 года, а вот среднегодовые котировки – 45 долларов за баррель.

Валюта, привязанная к рынку углеводородов, в 2017 году незамедлительно отреагирует на перемены. Алексей Михеев прогнозирует, что укрепление рубля в 2017 году продолжится. И не только из-за цен на нефть. «Из сырья, кроме нефти, выросла на 50 процентов цена железной руды, на 100 процентов – цена угля. Рынки акций повсеместно продолжили рост. То есть в 2016 году начался тренд на рост аппетитов к риску», – говорит Михеев.

По его прогнозу, в 2017 году доллар продолжит падать широким фронтом уже ко всем активам. Главная причина ожидаемого падения доллара – прекращение цикла наращивания госдолга США рекордными темпами. С сентября 2015 года по октябрь 2016 года госдолг федерального правительства США вырос с 18,15 трлн долларов до 19,94 трлн долларов. США теперь нужен более дешевый доллар для поддержки промышленности. Ясин, напротив, считает, что доллар будет расти. «Но не думаю, что существенно», – его вывод.

Средний курс рубля на 2017 год аналитик ВТБ24 прогнозирует – 55 рублей за доллар. По евро-рублю – 63 рубля за евро. Анна Кокорева считает, что пара доллар-рубль будет стоить 63 рубля, пара евро-рубль – 61-65 рублей. А вот среднегодовой курс может быть на 2-3 рубля выше.

«Доллар в течение года будет консолидироваться в широком диапазоне в районе 60 рублей», – считает аналитик «Финама». Среднегодовой курс евро, по его мнению, будет держатся в районе 61 рубля. Так что в новый год россияне могут входить без страха, что окрепшая в последние дни российская валюта резко обесценится.

Катерина Кураева, «Фонтанка.ру»