В российский парламент внесен законопроект об ужесточении продажи алкоголя

Председатель комитета Совфеда по финансовому рынку Сергей Рябухин и его заместитель Виталий Шуба внесли в Госдуму пакет поправок, ужесточающий контроль за перевозкой и реализацией алкогольной продукции. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Для пресечения практики нелегальных поставок алкоголя, в том числе из стран Евразийского экономического союза, поправки ограничивают перемещение физическими лицами немаркированной алкогольной продукции крепостью более 28% в объеме более 5 литров на одного человека.

Поправки обязуют железнодорожных перевозчиков оснащать подвижные составы спутниковой навигационной системой, передающей данные о маршруте, ходе перемещения и всех остановках.

Продажа алкоголя на борту самолета будет более жестко регламентироваться. Перевозчик будет отчитываться о дате, времени и месте продажи алкоголя на каждом конкретном борту.

Также законопроект обязует оснащать производства спиртосодержащих лекарственных препаратов системами измерения концентрации и объема и автоматической передачи данной информации в систему учета спирта ЕГАИС. Приемка фармацевтического спирта будет осуществляться через систему измерения емкостей. Для пресечения употребления населением спиртосодержащей косметики и лекарств в качестве алкогольных суррогатов поправки наделяют региональные органы власти правом устанавливать ограничения розничной продажи такой продукции по месту ее продажи по аналогии с регламентацией продажи алкоголя. Настойку боярышника и прочие суррогаты будет запрещено продавать в сети розничных магазинов и посредством торговых автоматов.

В случае выявления нарушений производитель алкоголя будет лишаться лицензии на период, необходимый для их устранения, но не более шести месяцев (далее лицензия возобновляется или аннулируется). Для отказа в выдаче лицензии появляется новое основание в виде неуплаченного вовремя штрафа.

Наконец, в связи с распространением практики нелегальной продажи алкогольной продукции в онлайн-магазинах законопроектом предлагается ввести административную ответственность за распространение информации о дистанционной реализации алкоголя.