Ввод долгостроя «Охта-Модерн» откладывается на июнь 2017-го

Новый инвестор, СК «Монолит», привлеченный комитетом по строительству Петербурга для возведения ЖК «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, рассчитывает выйти на стройплощадку в январе, а сдать дом в июне 2017 года, сообщает ведомство.

Компания «Монолит» выбрала генподрядчика для достройки двух жилых домов на 480 квартир. На стройке завершена откачка воды, идет подготовка к началу работ, говорят в комитете по строительству. Инвестор восстанавливает проектную и рабочую документацию, перешедшую к нему от предыдущего застройщика – ГК «Модуль». На первое время — до 31 марта 2017-го — дольщиков долгостроя решено освободить от выплат по рассрочке.

Комплекс «Охта-Модерн», теперь переменованный в ЖК «На Охте», в 2003 году начала строить компания «ИВИ-93», но обанкротилась. В 2014 году дольщики двух недостроенных корпусов объявили голодовку. Тогда вице-губернатор Марат Оганесян представил покупателям нового застройщика — ГК «Модуль» — и пообещал достроить дома к концу 2016-го.

Спустя год и «Модуль» столкнулся с проблемами. Объект снова сменил инвестора. По всей видимости, участие СК «Монолит» в проекте будет компенсировано правом застройки участка на улице Беринга, 29, рядом со станцией метро «Приморская».