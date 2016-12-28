Еще
18:04 28.12.2016
Пришлите свою новость!
17:59
Курс доллара опустился до 60,39 рубля
17:58
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со вкладом на 7,5 млн
17:56
КГИОП в 2016 году снял охрану с 20 объектов в Петербурге
17:33
Трамп: Стараюсь не обращать внимания на многочисленные препятствия президента О
17:30
После закрытия ЛАЭС Росатом продолжит продавать кобальт-60 в Канаду
17:27
Командование ДНР заявило о пятикратном увеличении за сутки количества обстрелов
17:23
Усманов станет налоговым резидентом РФ после ухода с поста президента МФФ
17:23
СЗППК сообщила график курсирования «Лыжных стрел»
17:17
В 2017 году в Петербурге начнут строить два больших парка
17:13
Глава ДНР: Экономика республики за год выросла вполовину
17:05
Фигуранту "болотного дела" Панфилову продлили арест
16:53
В российский парламент внесен законопроект об ужесточении продажи алкоголя
16:50
Ввод долгостроя «Охта-Модерн» откладывается на июнь 2017-го
16:46
В Никольском открылся МФЦ
16:43
В ФРГ задержали предполагаемого сообщника "берлинского террориста"
16:42
Больше ADA: Как допинг стал символом 2016 года
16:37
Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь
16:35
Россиянам разрешили платить налоги не только за себя
16:30
В Петербурге подполковник полиции приговорен к 18 годам за сбыт наркотика
16:26
В 2017 году Минздрав и ФФОМС не пустят в программу ЭКО неэффективные клиники
16:22
Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть
16:18
Мутко посоветовал чиновникам визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга
16:11
Путин собрал Совбез
16:09
Допинг по-фински: Итоги года в программе "Финский взгляд"
16:02
В Токио произошло землетрясение
16:00
Фабио Мастранджело создаст российский аналог венского новогоднего концерта
15:50
Грифонам на Банковском мосту назначили повторное обследование
15:50
«Ленэнерго» запитает кассы и парковки стадиона на Крестовском до новогоднего боя курантов
15:48
Компания, по вине которой в Мурзинку сливали «коктейль» из химических веществ, оштрафована на 35 тысяч
15:44
Открыто движение по 18 - 19-й линиям Васильевского острова
15:41
У Финляндского вокзала распродают «серебряные рубли 18-го века»
15:40
Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи
15:35
Рубль обновляет максимумы года
15:29
Мутко: Процесс сдачи стадиона в Петербурге идет по плану
15:26
Госстройнадзор проверяет более 200 построек в Петербурге с признаками самостроя
15:22
Пять игроков "Зенита" сыграют за сборную РФ на Мемориале Гранаткина
15:05
РУСАДА обвинило The New York Times в искажении информации
15:01
Квадрат: Итоги года — что последует за рекордами рынка?
14:58
Метрополитен призвал петербуржцев купить жетоны заранее
14:50
Проезд в общественном транспорте Хельсинки подорожает с 2017 года
14:39
В красном составе на первой ветке предложили почитать и посмотреть классиков
14:36
В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов
14:32
Лавров указал Де Мистуре на то, что чиновники ООН распространяют ложную информацию о Сирии
14:30
На Большевиков закрыли интернациональный бордель
14:26
Путин поздравил евреев с Ханукой
14:22
«ДП»: Экс-глава петербургского Росреестра оспорила кадастровую стоимость своего жилья
14:18
«Зенит» хочет заполучить Самариса и Тайсона
14:11
В Финляндии свирепствует эпидемия гриппа
14:06
В 2016-м Госстройнадзор выдал в 1,5 раза больше разрешений на строительство жилья
14:02
В полицию Петербурга заявили о похищении прораба
13:58
У особняка барона Штиглица «закопали» подстанцию
13:51
Свет вернулся к 70 тысячам человек во Всеволожском районе
13:50
«Аэрофлот» отказался от перевозки мопсов и бульдогов
13:46
Комплекс Верховного суда в Петербурге подешевеет почти на миллиард
13:36
«ОхтаПарк» рассчитается по долгам гектарами под Всеволожском
13:32
Песков: У Путина не будет полноценных каникул
13:28
Минфин России удвоит объем внутренних займов
13:25
Трамвай сошел с рельсов у Финляндского вокзала
13:21
Суд рассмотрит дело о казино в квартире на Ржевке
13:17
Шойгу: Конкурс в состав ансамбля имени Александрова объявим после Нового года
13:08
Генпрокуратура обнаружила, что "Роснано" нарушает закон о госзакупках
13:05
При пожаре на улице Есенина погибли два человека
13:02
Петербургский УФАС выявил картельный сговор в закупке Минобороны на 2,2 млрд рублей
12:44
Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда
12:43
Скончался автор детской книги "Обитатели холмов"
12:34
Глава Минздрава: Российский препарат для лечения рака показал фантастический результат
12:29
Приставы возбудили уголовное дело против конкурсного управляющего «Головного завода»
12:26
Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади
12:25
Петербуржцы сдали в утиль десятки тонн батареек и сотню тонн покрышек
12:18
За тройное убийство с расчленением петербуржец приговорен к пожизненному сроку
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
28.12.2016 16:50

Ввод долгостроя «Охта-Модерн» откладывается на июнь 2017-го

Новый инвестор, СК «Монолит», привлеченный комитетом по строительству Петербурга для возведения ЖК «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, рассчитывает выйти на стройплощадку в январе, а сдать дом в июне 2017 года, сообщает ведомство.

Компания «Монолит» выбрала генподрядчика для достройки двух жилых домов на 480 квартир. На стройке завершена откачка воды, идет подготовка к началу работ, говорят в комитете по строительству. Инвестор восстанавливает проектную и рабочую документацию, перешедшую к нему от предыдущего застройщика – ГК «Модуль». На первое время — до 31 марта 2017-го — дольщиков долгостроя решено освободить от выплат по рассрочке.

Комплекс «Охта-Модерн», теперь переменованный в ЖК «На Охте», в 2003 году начала строить компания «ИВИ-93», но обанкротилась. В 2014 году дольщики двух недостроенных корпусов объявили голодовку. Тогда вице-губернатор Марат Оганесян представил покупателям нового застройщика — ГК «Модуль» — и пообещал достроить дома к концу 2016-го.

Спустя год и «Модуль» столкнулся с проблемами. Объект снова сменил инвестора. По всей видимости, участие СК «Монолит» в проекте будет компенсировано правом застройки участка на улице Беринга, 29, рядом со станцией метро «Приморская».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Жилой комплекс «Пляж»
28.12.2016 15:49

ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»

С конца декабря «СМП Банк» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в ипотеку в ЖК «Пляж»,и 5 лоте ЖК NEWПИТЕР
ГК Эталон
27.12.2016 16:04

Сбербанк аккредитовал готовые корпуса в ЖК «Царская столица» и «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

Сбербанк аккредитовал корпуса 8Б и 9Б ЖК «Царская столица», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») построила в Центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также 4 корпус ЖК «Московские ворота»
ЖК «Весна 3»
27.12.2016 11:11

ГК «ЦДС» вывела на рынок второй корпус ЖК «Весна 3»

Группа компаний «ЦДС» открыла продажи во втором и последнем корпусе ЖК «Весна 3» в Кудрово. Дом рассчитан на 1330 квартир
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ввод долгостроя «Охта-Модерн» откладывается на июнь 2017-го
В Никольском открылся МФЦ
Госстройнадзор проверяет более 200 построек в Петербурге с признаками самостроя
«ОхтаПарк» рассчитается по долгам гектарами под Всеволожском
"Квадрат": Застройщики Петербурга запасаются разрешениями в Госстройнадзоре
На набережной Адмирала Лазарева построят жилую семиэтажку
Зданию капеллы отреставрировали фасады
Минстрой РФ обещает запустить в Крыму "нормальную ипотеку"
Смольный: "Мертвых" проблемных объектов в Петербурге нет
Казанской улице на Малой Охте могут вернуть название Кошкина
Застройщики предпочитают «усадьбы»
КИО взбодрят реорганизацией
Не Сан-Франциско, но уже близко
Какие главный архитектор Москвы Петербургу советы давал
Поставит ли Росреестр рынок недвижимости на паузу
Новостройки Петербурга в цветах радуги
Новый взгляд на промышленную архитектуру
ЗСД как двигатель торговли
Куда пропали у строителей 7,4 млрд
Особняки — художникам, казармы — программистам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

Сергей Михайличенко

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Готовы ли вы стать нефтяником?

Сергей Николаев

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

Новости компаний
Жилой комплекс «Пляж»
28.12.2016 15:49
ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»
С конца декабря «СМП Банк» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в ипотеку в ЖК «Пляж»,и 5 лоте ЖК NEWПИТЕР
ГК Эталон
27.12.2016 16:04
Сбербанк аккредитовал готовые корпуса в ЖК «Царская столица» и «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Сбербанк аккредитовал корпуса 8Б и 9Б ЖК «Царская столица», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») построила в Центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также 4 корпус ЖК «Московские ворота»
ЖК «Весна 3»
27.12.2016 11:11
ГК «ЦДС» вывела на рынок второй корпус ЖК «Весна 3»
Группа компаний «ЦДС» открыла продажи во втором и последнем корпусе ЖК «Весна 3» в Кудрово. Дом рассчитан на 1330 квартир
«РосСтройИнвест»
27.12.2016 10:45
"РосСтройИнвест" построит новый дом на Блюхера
Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует приступить к возведению нового жилого комплекса на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, литера ВС.
«Эталон»
27.12.2016 10:24
В Группе компаний «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2016 года
26 декабря 20 16 года, в преддверии Нового года, в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге - ЛенСпецСМУ) поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали отец и дочь – Александр Иванович и Ольга Александровна
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
26.12.2016 17:10
В «Новой Охте» отметили наступающий Новый год
В эту субботу жители комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ненадолго отложили предновогоднюю суету, чтобы отпраздновать приближающиеся праздники со своими соседями.
ПАО «Группа ЛСР»
26.12.2016 13:15
«Группа ЛСР» досрочно ввела в эксплуатацию дом в ЖК «София»
В декабре «Группа ЛСР» с опережением сроков ввела в эксплуатацию дом в проекте комфорт-класса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, куда уже в следующем году смогут заселиться новоселы.
Setl City
23.12.2016 20:00
Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10 и 11 микрорайона «GREENЛандия», который компания строит недалеко от станции метро «Девяткино», в зоне Мурино Ленинградской области
ЖК «Город мастеров»
23.12.2016 12:02
«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»
21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково
Холдинг RBI
23.12.2016 10:38
Клиентам RBI стала доступна ускоренная регистрация ДДУ
Одним из первых застройщиков, чьим клиентам стала доступна электронная регистрация договоров долевого участия – инновация, предложенная первичному рынку недвижимости ПАО «Сбербанк», – стал Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город»)
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.