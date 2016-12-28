Больше ADA: Как допинг стал символом 2016 года

28.12.2016 16:42

WADA, РУСADA, ОЛИМПИADA... О том, почему допинг стал символом уходящего года и чего ждать поклонникам спорта от российских спортсменов, а российским спортивным чиновникам - от западных СМИ и Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency - WADA), узнали у экс-главы Российской антидопинговой службы Николая Дурманова.

Согласно нашумевшей статье The New York Times, российские официальные лица якобы признали, что в России существует "институциональный сговор" и отработанная на государственном уровне система допинга. С некоторым промедлением на эту публикацию отреагировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в официальном сообщении которого сказано, что западные журналисты "исказили" и "вырвали из контекста" слова и. о. директора РУСАДА Анны Анцелиович.

О том, почему допинг стал символом уходящего года и чего ждать поклонникам спорта от российских спортсменов, а российским чиновникам – от западных СМИ, узнали у экс-главы Российской антидопинговой службы Николая Дурманова:

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