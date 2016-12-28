В ФРГ задержали предполагаемого сообщника "берлинского террориста"

Генпрокуратура ФРГ задержала предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предпосылкой этого стал тот факт, что у погибшего обвиняемого Аниса Амри в мобильном телефоне был сохранен номер 40-летнего гражданина Туниса. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта, поэтому предварительно его задержали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину задержали 26 декабря, решение о выдаче ордера на арест будет принято завтра, пишет РИА Новости.

Как сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источник в силовых структурах, утром силы федерального управления уголовной полиции ФРГ произвели обыск в помещении не действующего с 2008 года аэропорта Берлин-Темпельхоф, где проживал предполагаемый сообщник Амри, и задержали его.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри застрелен полицией в пригороде Милана во время перестрелки.