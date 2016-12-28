Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь

Полиция на юго-западе Франции задержала мужчину, подозреваемого в подготовке атаки в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и его источник в полиции.

По словам источника, задержанный в городе Кюньо «знаком полицейским службам, его подозревают в намерении совершить атаку 31 декабря».

По данным агентства, еще два человека, один из которых планировал нападение на полицию, были задержаны в ходе рейдов в городе Тулуза на юго-западе Франции.