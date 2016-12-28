Россиянам разрешили платить налоги не только за себя

C 30 декабря 2016 года в России станет возможно платить налоги не только за себя, но и за любого другого налогоплательщика. Раньше это было сделать невозможно. Как уточняет "Российская газета", соответствующая поправка была внесена в Налоговый кодекс. По реквизитам платежного поручения будет установлено, кто и за кого платил, а при пересчете налогов в случае возврата деньги будут перечислены тому, за кого заплатили налог.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил и о другом новшестве, которое должно упростить жизнь налогоплательщиков. Так, начиная с 9 января 2017 года, физическое лицо может подать заявление о постановке на налоговый учет в любом налоговом органе страны для получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), а место регистрации значения не имеет. При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства) сохраняется, отмечают СМИ.