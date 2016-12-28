В Петербурге подполковник полиции приговорен к 18 годам за сбыт наркотика

Санкт-Петербургский городской суд в среду, 28 декабря, вынес приговор подполковнику транспортной полиции Алексею Левковскому по делу о 36 килограммах наркотика. Он отправлен в колонию на 18 лет.

Как сообщили «Фонтанке» в Горсуде, Левковский признан виновным в том, что в августе 2014 года совершил сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В съемной квартире на проспекте Солидарности у него нашли партию 36 килограммов.

«Левковский приговорен к 18 годам колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на десять лет», – уточнили в Горсуде.

Второй фигурант дела, Денис Васильев, получил восемь лет особого режима, а третий, Андрей Вожов (находился под домашним арестом), – 12 строгого.

Левковский на судебном следствии вину не признал. Он утверждал, что собирался использовать партию наркотика в служебных целях, чтобы задержать курьера из Таджикистана.