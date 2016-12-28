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29.12.2016 08:05
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В праздничные дни банки будут работать по специальным графикам

Новогодние и рождественские праздники вносят корректировку в работу кредитно-финансовых учреждений. Большинство отделений банков с 31 декабря по 8 января будет закрыто.

Дежурные подразделения и офисы в этот период обслуживают клиентов по специальным графикам. Их адреса, а так же дни и время работы можно знать на сайтах банков, а так же на портале Ассоциации Банков Северо-Запада.

Банкоматы, устройства самообслуживания и дистанционные сервисы в праздничные дни будут работать в обычном круглосуточном режиме.


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