Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может создать России таких проблем, которые страна не смогла бы преодолеть.

На традиционном приеме в Кремле в честь Нового года президент отметил, что «никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно», сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что успехи — в значительной степени заслуга тех руководителей, которые присутствуют на приеме, их подчиненных и управленческих команд.

«И, конечно, это результат всего нашего народа», — сказал он. Президент произнес тост за Россию, за российский народ и пожелал успехов в следующем году.