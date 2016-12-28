Мутко посоветовал чиновникам визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выразил мнение, что зарубежные средства массовой информации подают тему употребления допинга в России под своим углом, поэтому материалы таким изданиям следует визировать.

Сегодня газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

В интервью "СЭ" Анцелиович заявила, что раздумывает над подачей в суд на издание, которое вырвало фразу из контекста, исказив смысл сказанного.

- Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью – визировать, – приводит ТАСС слова Мутко. – Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу.