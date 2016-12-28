С новым законом

С января-2017 в силу вступают новые законы и тарифы. Чтобы тяжелым утром 9 января вас ожидало меньше неожиданностей, «Фонтанка» подготовила перечень знаковых изменений.

По недвижимости

Регистрация недвижимости упростится. Сейчас действует двухэтапная система: постановка на учет в кадастровой палате, а затем — регистрация права собственности в Росреестре. С нового года достаточно будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, соответственно и срок регистрации сократится вдвое — с 20 до 10 дней (при подаче документов через МФЦ — 12 дней). Документы доставят курьерской почтой — за тысячу рублей. А подать бумаги на регистрацию можно будет в любой офис по приему документов — вне зависимости от того, где недвижимость находится.

Изменится закон о дольщиках. С нового года строительные компании, работающие по договорам долевого участия, должны будут направлять взносы в компенсационные фонды, которые разместят на депозитах в уполномоченных банках. Эта процедура заменит ненадежную, как оказалось, систему страхования ответственности застройщика. Госорганы должны будут выдавать заключение о соответствии компании всем требованиям — девелоперам придется заполнять подробную анкету. Некоторые изменения отложены на лето; с июля, в частности, вступят в силу положения об увеличении минимального размера уставного капитала для застройщиков.

Места на парковке станут полноценными объектами недвижимости. С 1 января машиноместа на подземных парковках и отдельных стоянках перейдут в статус недвижимости. Это значит, что их можно будет дарить, покупать (в том числе в ипотеку), передавать по наследству, оформлять в собственность и т. п. Правда, это не относится к парковкам на придомовых участках. Парковочные места продавали и раньше, однако такие сделки можно было оспорить в суде — если только речь шла не о гаражах или боксах. Теперь же и не огороженные машиноместа будут вноситься в единый госреестр недвижимости и абсолютно легально продаваться и покупаться.

Вводятся штрафы за налоговую забывчивость. Если вы не сообщили налоговикам об имеющемся в собственности имуществе (земля, автомобиль и т.п.) — готовьтесь к штрафу. Он составит 20% от суммы, которую вы не оплатите. Правда, времени, чтобы собраться с мыслями, налогоплательщику дают достаточно. Пообщаться с фискалами начистоту надо до 31 декабря года, который следует за налоговым периодом.

По пенсиям и пособиям

Стаж для 100-процентной зарплаты на время больничного вырастет. Чтобы получать заработную плату в полном объеме при временной потере трудоспособности, необходимо будет иметь стаж от 9 лет — к 2029 году этот показатель постепенно увеличат до 15 лет. Если отработал не менее 8 лет — получишь 80%, всем остальным полагается 60%. Больничный лист можно будет оформить в электронном виде. Изменяется порядок получения пособия по безработице — заявление надо будет подать не позже, чем через 12 месяцев после увольнения, а помощь будет оказываться адресно и только тем, кто в ней действительно нуждается. Повышается пенсионный возраст для госслужащих. Процесс растянут на несколько лет, добавляя к потолку работоспособности по полгода. В конечном итоге его доведут до 63 и 65 лет — для женщин и мужчин, соответственно. Для получения выслуги надо будет отработать 20 лет, а не 15, как сейчас.

Пенсионерам раздадут по 5 тысяч рублей. Всем вышедшим на пенсию россиянам в январе положена единовременная выплата в 5 тысяч рублей. На это потратят из бюджета более 220 млрд рублей. А вот инфляционный фактор при начислении новых пенсий с 1 января почувствуют только работники аграрного сектора. Затем в течение года увеличение обещают и другим категориям пенсионеров – максимум на 5,8%.

По ценам и тарифам

Проезд дорожает. Коммунальные платежи в Петербурге будут расти только летом (заметнее всего электричество — 12,5%). Это делается, чтобы в итоговых отчетах за год цифры были не такие страшные. А вот некоторые другие тарифы увеличат уже с 1 января. Жетон метро подорожает до 45 рублей, поездка на наземном общественном транспорте — до 40 рублей. При этом единый проездной на месяц обойдется в 2900, на сутки — 180 рублей, а на полтора часа — 70. Смольный не стал менять тарифы на принудительную эвакуацию авто, платную парковку и техосмотр.

Сигареты, алкоголь и дизель вырастут в цене. Повышаются акцизы на спиртосодержащую продукцию: при крепости до 9% – на 18 рублей за литр, для крепких напитков — на 23 рубля. Для сидра повышение составит 12 рублей, для иностранного вина — 9 рублей. Акциз на сигареты вырастет на 14,5%, а кроме того, введут налог на электронные сигареты и жидкость для них. Предполагается, что пачка сигарет может подорожать на 20 – 35 рублей. С начала года подорожает также дизельное топливо — акциз увеличится до 6,8 тысячи рублей за тонну (сейчас 5,3 тысячи рублей).

Цены на программное обеспечение повысят. С нового года начнет действовать так называемый налог Google, он будет распространяться на сегмент мультимедиа: иностранные производители должны будут платить НДС с продаж в России — речь идет не только об электронных книгах или музыкальных записях, но и о сервисах, вроде Google Play. Лидеры рынка уже сообщили, что им придется изменить ценники.

Общедомовые нужды перемещают в квитанции. Расходы на коммунальные ресурсы, которые необходимы для содержания общего имущества жильцов, включат в плату за жилое помещение. Речь идет о показаниях общедомовых счетчиков, которые будут делить между собственниками квартир. Еще одной строчкой будет плата за вывоз мусора — раньше ее включали в содержание и ремонт жилого помещения. Теперь ее будут рассчитывать на базе количества проживающих в помещении, а не его площади.

Могут подорожать путевки. На стоимости туристических поездок могут опосредованно сказаться поправки в закон о туризме, которые вступят в силу с 1 января. Каждый оператор должен будет делать взнос в фонд персональной ответственности. Размер отчислений будет зависеть от потока туристов и колебаться от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

По порядку оказания услуг

В суд можно будет отправиться виртуально. С 1 января граждане могут направить любые документы в суд в электронном виде — от заявления до жалобы. Для этого будет достаточно заполнить форму на соответствующем официальном сайте и проставить электронную подпись (в некоторых случаях потребуется так называемая усиленная квалифицированная электронная подпись).

Россиян защитят от назойливых коллекторов. Вступает в силу закон, по которому на рынке взыскания долгов должны остаться только лицензированные компании, включенные в соответствующий реестр. Предполагается, что их контакты с должниками ограничат. В частности, встречаться с неплательщиком можно будет лишь раз в неделю, звонки по ночам объявлены вне закона. Впрочем, многие формулировки до сих пор туманны — не ясно, в частности, как должна пройти встреча, чтобы считаться состоявшейся.

Электронный полис ОСАГО станет обязательным. Оформить его можно будет на сайте страховщика через личный кабинет, а оплатить — банковской картой. Новички за рулем должны будут оформлять полис прямо в офисе компании. Весной, к слову, изменится и тарификация: будут введены повышающие коэффициенты, и стоимость полиса будет увеличиваться пропорционально количеству нарушений, которые совершил автовладелец (если больше 35 — ОСАГО подорожает втрое).

Николай Кудин