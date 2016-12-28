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28.12.2016 16:10

ЖК MASTER Серебристый бульвар 19 получил престижную профессиональную награду

ЖК MASTER Серебристый бульвар 19 получил престижную профессиональную награду
MASTER

Проект MASTER на Серебристом бульваре 19 стал победителем конкурса Urban Award 2016. Он первенствовал в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».

Решение о награждении принимало профессиональное жюри, в которое входили ведущие эксперты и консультанты рынка жилищного строительства, а так же руководители крупнейших девелоперских компаний.

Представляя свой проект генеральный директор «MASTER девелопмент» Вячеслав Семененко отметил, что дом на Серебристом бульваре 19 будет, по сути, единственным зданием в районе станции метро «Пионерская», построенным по стандартам элитного жилья центра Санкт-Петербурга.

- Архитектура многоэтажного, многоквартирного дома это тема, которой занимаются почти все архитекторы. Дом должен обладать уникальностью, яркостью, запоминающейся архитектурой, – говорит руководитель группы архитекторов MASTER Серебристый бульвар 19 Олег Харченко. – И жители, которые будут в нем жить, всегда должны с гордостью говорить : это мой дом! Они должны не стесняться показывать его друзьям и знакомым и говорить, что они здесь живут, потому что он красив.

Внутреннее содержание дома соответствует его внешнему облику. Проектировщики исходили из того, что жильцы должны здесь чувствовать себя максимально комфортно. Это обеспечивают очень продуманные планировки, глубокие лоджии, 3-х метровые потолки.

Комментируя победу на Urban Award, Вячеслав Семененко отметил и другие составляющие успеха. 

- На фоне больших проектов – с большими территориями, дворами, количеством очередей и корпусов, наш проект был маленьким. Это и стало основным преимуществом, на котором был сделан акцент. В чем отличие большого и маленького дома – в количестве квартир. Дом на 100 квартир и дом на 800 квартир – это огромная разница. Разница в количестве квартир на этаже, людей на площадках и лифтах, машин. А главное в квартире это уют, – уверен он.

Справка о компании  «MASTER девелопмент»


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