Допинг по-фински: Итоги года в программе "Финский взгляд"

28.12.2016 16:09

Журналист Арья Паананен.

О том, что последствия допинг-скандала, который произошел в финском лыжном спорте в далеком 2001 году, ощущаются до сих пор, о Трампе, ювенальной юстиции и других самых громких темах уходящего года говорим в программе "Финский взгляд" с журналистом Арьей Паананен. Ведущая - Александра Емельянова.