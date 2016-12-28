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28.12.2016 16:09
Допинг по-фински: Итоги года в программе "Финский взгляд"
О том, что последствия допинг-скандала, который произошел в финском лыжном спорте в далеком 2001 году, ощущаются до сих пор, о Трампе, ювенальной юстиции и других самых громких темах уходящего года говорим в программе "Финский взгляд" с журналистом Арьей Паананен. Ведущая - Александра Емельянова.
Правда ли, что если во время путешествия по Финляндии шлепнуть своего ребенка, то вас могут лишить родительских прав? Какое событие интересовало финнов больше – избрание Трампа или выборы в ГосДуму России? Как Финляндия борется с допингом, и почему жизнь некоторых пойманных в 2001 году на допинге финских лыжников сложилась не совсем удачно? Об этом и многом другом говорили в программе "Финский взгляд":
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