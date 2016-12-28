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28.12.2016 15:49

ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»

ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»
Жилой комплекс «Пляж»

С конца декабря «СМП Банк» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в ипотеку в ЖК «Пляж», строящемся в Сестрорецке, и 5 лоте ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье. До конца года минимальная ставка в банке будет составлять 11,5% годовых.

По условиям ипотечной программы «СМП Банка» минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 20%. Также в банке действует программа «Ипотека без первоначального взноса» с минимальной ставкой от 12% годовых. Данные ставки действуют при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита – 400 тысяч рублей, максимальная – 15 млн рублей.

Жилой комплекс «Пляж» строится в Сестрорецке, рядом с Финским заливом, озером  Сестрорецкий Разлив и парком Дубки. В новом доме будет 217 квартир различных планировок, в том числе с открытыми террасами. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 33 до 49 кв. метров, двухкомнатных – от 49 до 90 кв. метров, трехкомнатных – от 84 до 102 кв. метров. В комплексе также предусмотрена подземная автостоянка на 110 машино-мест, коммерческие помещения и гостевая парковка на 70 машин. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – IV квартал 2017 года. Стоимость квадратного метра начинается от 92,5 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Пляж»
Жилой комплекс «Пляж»

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Пятый лот жилого комплекса NEWПИТЕР рассчитан на 594 квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 36,8 до 41,5 кв. метра, двухкомнатных – от 57,1 до 58,8 кв. метров, трехкомнатных квартир – от 84,5 до 84,9 кв. метров. Жилой дом будет включать также 2,9 тысячи кв. метров встроенно-пристроенных помещений, в которых разместятся предприятия сферы торговли и услуг. Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 65 тысяч рублей. Напомним, что 5 лот будет сдан на 3 квартала раньше заявленных сроков – в I квартале 2018 года.

Справка о компании ЗАО «Строительный трест»
 


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