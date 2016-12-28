«Ленэнерго» запитает кассы и парковки стадиона на Крестовском до новогоднего боя курантов

Комитет по строительству Смольного заключил контракт на присоединение к электросети кассовых павильонов, парковок и канализационной насосной станции на строящемся стадионе Крестовского острова. «Ленэнерго» должно выполнить работы в рекордный срок – до 31 декабря этого года.

Контракт стоимостью 33 млн рублей был заключен 23 декабря. Информацию о нем опубликовали 26-го. По договору АО «Санкт-Петербургские электрические сети», входящие в «Ленэнерго», должны за неделю выдать Смольному техусловия для подведения сетей, подвести кабели, удостовериться, что система в самих парковках и кассах работает верно, и подать напряжение.

В «Ленэнерго» раскрыли «Фонтанке» секрет успеха. Кассы к энергоснабжению уже подключены. «Точка присоединения была создана ранее. Благодаря этому отсутствовали мероприятия так называемой «последней мили» со стороны компании, – пояснили в пресс-службе. – Сетевая компания, учитывая высокую значимость объекта, проверила необходимые технические условия и в максимально сжатые сроки провела мероприятия по включению парковок и касс».

По официальной информации, работы по строительству инфраструктуры вокруг стадиона завершены 26 декабря. Контракт стоимостью 2,3 млрд рублей выполняет «Метрострой». 23 декабря с генподрядчиком было заключено дополнительное соглашение – приемка работ и погашение авансов отложено на 1-й квартал 2017 года.