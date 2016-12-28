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28.12.2016 15:59
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Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге

The New York Times опубликовал материал, в котором российские чиновники впервые признаются в существовании допинг-программы. Позже выяснилось, что американцы просто не так поняли, но чтобы сформулировать эту мысль, российской стороне потребовалось четыре часа.
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Picvario/Interpress

Материал  The New York Times (NYT), о котором идет речь, начинается без лишних прелюдий сразу с сенсации. «Допинговая программа действительно существовала в России на ведомственном уровне», – цитирует газета Анну Анцелиович, исполняющую обязанности руководителя РУСАДА. Однако тут же делает оговорку — власти страны, в том числе Владимир Путин и его ближайшее окружение, не были причастны к ней.

Газета напоминает, что бывший директор московской лаборатории Григорий Родченков якобы подделывал образцы мочи на Олимпийских играх и отвечал за создание допинговых коктейлей для спортсменов, что сотрудники Федеральной службы безопасности по версии WADA занимались вскрытием контейнеров с анализами, а бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных в течение многих лет покрывал употребление топ-спортсменами запрещенных веществ. 

Но несмотря на все эти обвинения, ранее российские спортивные чиновники категорически отрицали существование организованных махинаций с допингом.

Резкая смена тона российских чиновников, по предположению NYT, может объясняться желанием примириться с международными спортивными регуляторами, чтобы те вновь позволили стране принимать крупные международные соревнования. В то же время из российских официальных структур все равно звучит мысль, что высшее руководство к заговору не причастно, и что у других стран тоже «рыльце в пушку».

«Как бывший министр спорта, я допустил много ошибок.  Мы должны найти те причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг. Но вы видели публикации Fancy Bears?», – говорит The New York Times глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов, имея в виду публикации Fancy Bears (хакерская группировка, связанная с ГРУ, – дает справку NYT), из которых следует, что сотни западных спортсменов получали специальные медицинские разрешения на употребление запрещенных препаратов.

«У России в этом смысле никогда не было таких возможностей, которые были у других стран», – подчеркивает Смирнов.

«WADA повезло, что у них был Родченков, – говорит уже Виктор Березов, адвокат Олимпийского комитета России. – Может быть, в Китае, Лондоне, да и в любой другой стране, происходят такие же вещи, поскольку система сломана».

Однако, как выяснила NYT, допинговый скандал обернулся для России не только репутационными потерями, но и экономическими. Одним из тех, кто пострадал, оказался Михаил Куснирович, владелец копании Bosco, которая экипирует сборную России и Международный олимпийский комитет. К слову, он также входит в состав антидопинговой комиссии Виталия Смирнова. По словам Куснировича, допинговый скандал ударил по продажам формы сборной России и других спорттоваров, продаваемых под брендом его компании.

Как и остальные российские чиновники, он признает, что Россия имеет масштабные допинговые проблемы, однако отказывается соглашаться с принципом коллективной ответственности. 

«Думаю, что нам не хватит и всей жизни, чтобы понять всю масштабность этой проблемы и кто в этом виноват. Но не стоит наказывать всю нацию в преддверии новой Олимпиады, за то, что происходило на предыдущих Играх. Даже во времена Сталина была поговорка: «Сын не несет ответственности за грехи отца», – заявил  Куснирович.

Не удивительно, что российские журналисты тут же принялись атаковать пресс-службу РУСАДА с просьбами о комментарии. Антидопинговое агентство всем отвечало одинаково, что оно готовит заявление.

Пока это заявление готовилось, десятки экспертов успели высказать собственное мнение. Депутат Госдумы и член думского Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий  Свищев заявил, что с подобными заявлениями  Анцелиович нужно было идти в правоохранительные органы, а не к американским журналистам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически отвергают причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Министр спорта Павел Колобков сделал предположение, что NYT неверно истолковала слова Анцелиович и предложил обратиться к ней самой за разъяснениями. Однако время шло, а РУСАДА продолжало хранить молчание. 

Предположение Колобкова поддержал в прямом эфире [Фонтанка.Офис] один из предшественников Анцелиович на послу руководителя РУСАДА Николай Дурманов.

«Да, я уже ознакомился с этой статьей. Это же классика жанра, когда не совсем правильно (я бы даже сказал, совсем не правильно) переведенная фраза, достаточно нейтральная фраза, послужила основанием для заявлений о государственного системе допингования у нас в стране. А нас самом деле руководитель РУСАДА пыталась сказать, что да, был заговор узкого круга людей. Что руководство было не в курсе этого заговора. И для нее этот заговор был шоком. После этого случая я вообще сомневаюсь, что с западными журналистами стоит о чем бы то ни было беседовать. У них это называется Lost in translation – все, что угодно можно вывернуть, расставить по-своему акценты, поиграть стилистикой, семантикой. Так получается сенсация, которой не было. А ведь речь идет просто о том, что да, у нас на борту несколько чиновников пользовались своим центральным положением в антидопинговой системе, особенно Родченков, который стал главным информатором во всей этой истории. Вот, собственно, и все», – заявил Дурманов.

Бросил он камень и в огород своих бывших подчиненных: «Свои версии надо давать оперативнее. Это нормальный инстинкт. В данном случае надо бы быть пооперативнее. Я бы на месте РУСАДА не тянул с такой информации и проявлял инициативу в общении с журналистами», – подчеркнул он.

В конце концов РУСАДА опубликовала на своем сайта заявление, но произошло это спустя четыре часа после появления первых новостей, когда высказались уже все, кто только может. В общем и в целом, оно повторяет предположение Дурманова — слова Анцелиович неправильно поняли.

«Слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз (автор материала в NYT, – ред.) было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство «РУСАДА» признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у «РУСАДА» нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации», – говорится в заявлении.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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