Грифонам на Банковском мосту назначили повторное обследование

В Петербурге специалисты продлили исследование скульптур грифонов на Банковском мосту, чтобы не испортить крылатых львов при демонтаже перед реставрацией.

Как сообщили 28 декабря в комитете по охране памятников, крылатые львы задержатся на насиженных местах. Специалисты осмотрели скульптуры и пришли к выводу, что при демонтаже подъемным краном существует немалый риск повредить их. Теперь грифонов предстоит разобрать и только тогда определиться с датой реставрации. Ранее предполагалось, что скульптуры покинут мост ещё до новогодних праздников.

В комитете по охране памятников приняли решение более детально изучить исторические крепежные элементы. Чтобы разобрать скульптуры, нужно разъединить абсолютно все крепления. А для этого их сначала нужно найти. Реставраторы с помощью экспертной камеры с метровым зондом уже заглянули внутрь мифических существ — обнаружили монеты и записки. Их изучать будут уже после демонтажа. Пока же специалисты выяснили, что грифоны состоят из пяти частей, основание пьедестала – из двух, а сам пьедестал – монолитный. Некоторые части отсоединять друг от друга настолько сложно, что для этого сначала требуется вручную изготовить специальные ключи.

После демонтажа скульптур появится возможность исследовать и сам Банковский мост, который тоже нуждается в реставрации. По плану грифоны вернутся на уже отреставрированный мост к чемпионату мира по футболу.