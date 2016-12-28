Компания, по вине которой в Мурзинку сливали «коктейль» из химических веществ, оштрафована на 35 тысяч

Предприятие, по вине которого в октябре 2016 года река Мурзинка в Петербурге окрасилась в белый цвет, оштрафовано на 35 тысяч рублей. Инспекторы выяснили, что в реке была превышена концентрация целого ряда различных веществ.

О результатах расследования дела о загрязнении Мурзинки, левого притока Невы, 28 декабря сообщает петербургский комитет по природопользованию. Компания «Экопром», на балансе которой находится канализация 36 промышленных предприятий, оштрафована на 35 тысяч рублей, а ответственный за охрану окружающей среды сотрудник — на 3,5 тысячи.

«В воду сбрасывали множество различных веществ, в списке 34 ингредиента. Из-за какого именно река стала белой, выяснить невозможно. Для нас важно, что в реку в принципе сливают канализацию, это недопустимо», – уточнили в комитете по природопользованию.

Напомним, об изменении привычного цвета воды в реке «Фонтанке» сообщили очевидцы 14 октября 2016 года.