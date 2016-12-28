У Финляндского вокзала распродают «серебряные рубли 18-го века»

В Петербурге читатель «Фонтанки» раскрыл нумизматический обман и получил фальшивку серебряного рубля времен императрицы Елизаветы.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, утром 28 декабря у Финляндского вокзала к нему подошли две женщины. Они предложили ему купить монету из бабушкиного наследства. Мужчине показали «серебряный рубль» времен российской императрицы Елизаветы и на смартфоне открыли несколько страниц со средней ценой нумизматической редкости. Предложение продавцов было демпинговое — всего 10 тысяч рублей.

Однако читатель оказался искушен в вопросе и быстро определил, что перед ним подделка, в которой нет ни грамма серебра. В ходе переговоров «рубль» перекочевал к автору письма на «Фонтанке» за знание и за то, что он не вызвал полицию.

Отметим, что серебряный рубль начали выпускать в 1741 году, с началом правления императрицы Елизаветы. На одной стороне расположен поясной профиль правительницы, вокруг которого написаны ее имя и титул. На другой стороне – изображение двуглавого орла, вокруг которого располагаются номинал и год выпуска монеты. Монета весом 25,85 грамма была сделана из серебра 802-й пробы. Стоимость этой монеты варьируется от одной до пяти тысяч долларов.