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28.12.2016 15:35

Рубль обновляет максимумы года

Рубль продолжает набирать в весе, обновляя максимумы года: евро уже тестирует уровень поддержки 63 рубля впервые с июля 2015 года из-за слабой динамики на форекс, доллар торгуется около минимумов года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.27 мск среды снижался на 0,09 рубля — до 60,59 рубля, курс евро — на 0,42 рубля, до 63,01 рубля.

Ранее в ходе торгов евро уже опускался до 63 рублей — минимума с июля 2015 года, доллар подошел вплотную к минимуму года в 60,47 рубля и в среду опускался до 60,53 рубля, напоминает РИА Новости.

Евро на форекс ослабел ниже 1,04 доллара, нефть торгуется на уровне 56,3 доллара за баррель по марке Brent.


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