Петербуржец купил за 40 млн Rolls-Royce, а выехал из салона на Малой Морской с живым львом

Петербургский предприниматель совершил в конце года автопокупку года. Он приобрел в салоне на Малой Морской улице Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов рублей. Мало того, коммерсант пришел к дилеру с живым львом, а после оформления автомобиля выехал вместе с дикой кошкой на сиденье.

По информации «Фонтанки», 27 декабря в салоне Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg на Малой Морской, 22 (что в здании гостиницы «Астория»), петербуржец приобрел Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей. (Базовая комплектация обошлась ему в 38,9 миллиона рублей, остальные деньги он заплатил за аксессуары).

Заметим, что эта модель выпускалась с 2003 года, а последние четыре таких машины вышли с завода в прошлом году. Поэтому Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe уже считается редкостью.

По данным «Фонтанки», эта премиум-иномарка зарегистрирована на малоизвестное юридическое лицо, но фактически владельцем является петербуржец. Сам салон хранит стойкое бизнес-молчание об имени счастливого приобретателя.

Однако «Фонтанка» смогла узнать самое интересное, что произошло в салоне. Как нам стало известно, коммерсант явился на Малую Морскую, 22, вместе с львенком. А пока предприниматель занимался оформлением покупки, животное бродило по помещению и принюхивалось. По нашей информации, хищник – собственность коммерсанта и живет вместе с ним.

Так что появление дикой кошки не смогло скрыться от гаджетов присутствующих покупателей.

В связи с этим событием «Фонтанка» вынуждена официально сообщить, что предыдущий рекорд, когда молодой петербуржец, также владелец Rolls-Royce, Михаил Баракин разъезжал с леопардом, побит. Единственное, что может успокоить Михаила, это то, что леопард более редкое животное, чем лев.

«Фонтанка» дозвонилась до бизнесмена Баракина и постаралась огорчить его новостью о льве.

– Я как раз собирался после праздников менять машину. Приеду с жирафом. Так что посмотрим, долго ли этот рекордишко устоит, – ответил он.

Всё таки «Фонтанка» нашла одно нарушение в этой истории. Нам доподлинно известно, что когда львенок ехал в Rolls-Royce, он был не пристегнут. Также наше издание не исключает, что лев в салоне может быть новой формой сигнализации после новостей о серийных угонах Rolls-Royce.