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29.12.2016 11:47
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Новый 2017-й: о чём мечтают петербургские паралимпийцы

Новый год – пора чудес и волшебства, время, когда мы загадываем самые смелые мечты и ставим амбициозные цели. В преддверии этого праздника Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» решил узнать у петербургских паралимпийцев, верят ли они в чудеса и что делают, чтобы их желания сбывались.
Новый 2017-й: о чём мечтают петербургские паралимпийцы

Новый год – пора чудес и волшебства, время, когда мы загадываем самые смелые мечты и ставим амбициозные цели: в Новом году я точно займусь спортом,обязательно начну учить еще один иностранный язык, отправлюсь в кругосветное путешествие и т.д. В преддверии этого праздника Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» решил узнать у петербургских паралимпийцев, на чью долю выпало немало испытаний, верят ли они в чудеса, какие новогодние традиции хранят в семье, о чем мечтают в новом году и что делают, чтобы их желания сбывались.

Вам, читатели, хотим пожелать добра, везения, вдохновения, оптимизма, больше приятных воспоминаний и меньше огорчений. И, конечно, помните, все ограничения только в голове, в Новом году возможно все!

Сергей Александров – единственный горнолыжник в России, выступающий на протезах, кандидат на Паралимпиаду-2016.

Верю ли я в чудеса? Конечно, верю! Прямо сейчас у меня дочь под боком спать укладывается – и это чудо самое настоящее!

Бывает, на пути встречаются стены, которые нужно пробивать всем существом – да хоть головой! Но будь пред тобой хоть огнедышащий дракон – всё не беда, если по-прежнему чувствуешь чудо. Настоящая беда, когда ничего не чувствуешь, а есть только бесконечные дела и заботы. Когда перестаешь чувствовать чудо, даже тысячу раз благородное дело вмиг превращается в пустое бессмысленное болото.

В Новый год я мечтаю о машине, которая не будет ломаться! Каждый раз отправляясь на тренировку, думаю о том, смогу ли доехать без приключений – надоело!

В следующем году мне нужно набрать очки на международных соревнованиях – сейчас там не нужно делать чудес, достаточно просто хорошо выступить, и я смогу поехать на Паралимпиаду-2018. Сижу на низком старте – авось откроют соревнования! Ну, и, конечно же, впереди Чемпионат России – наша сборная сильнейшая в мире! По сути, соревнуясь с ними, могу смело отталкиваться от лучшего результата во всем мире.

Эмин Гусейнов – капитан первой в Санкт-Петербурге команды по хоккею-следж

Очень бы хотелось верить в чудеса. Но чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что все успехи, которые случаются у нас на пути, это результат тяжелого и каждодневного труда. Поэтому сейчас, как и вся команда, мечтаю о создание условий, что бы мы могли профессионально посвятить себя следж-хоккею, по две тренировки в день, пять раз в неделю. Мы же все-таки сборная города, должны показать результат соответствующий.

Алексей Свинцов – чемпион Санкт-Петербурга, чемпион Кубка России-2014 по плаванию ПОДА

Как не верить в чудеса… Под новый год потерял телефон, а потом мне сразу пред новым годом начисли спортивную стипендию, и я купил новый. Разве не чудо?! Люблю этот праздник. Я всегда пишу записки, поджигаю, кидаю в шампанское и выпиваю – иногда работает. Еще мы с семьей в новогоднюю ночь всегда собираемся за большим столом и вместе празднуем, а после застолья гуляем, кидаем снежки друг в друга и запускаем фейерверки.

Анна Карпушина – серебряный призер Чемпионата России-2013 по керлингу на колясках, бронзовый призер Открытого Кубка Москвы-2015

Чудеса делают людей счастливее. Без веры в чудо не стало бы такого человека, каким я на данный момент являюсь. Получив травму, я не переставала верить, что смогу снова заняться спортом и найти себя в этом мире. Мое упорство и, конечно же, вера в чудо не давали мне опустить руки. Я стала Мастером спорта по керлингу на колясках, вхожу в расширенный состав сборной России по керлингу на колясках, и это еще не все!

Желания загадывать никогда не вредно, а даже очень полезно. Каждому человеку есть что загадать, а чтобы мечты сбывались, нужно к ним стремиться. Как говорится: «Не поставишь цели, не будет результата!» У меня сейчас главная цель – войти в основной состав сборной России и принять участие в Паралимпиаде-2018. А для начала в будущем году мы должны стать чемпионами России по керлингу на колясках и принять участие в международном турнире в Сочи. Там будут соревноваться сильнейшие команды мира, и я верю, что у нас найдется спонсор, который мог бы поддержать эту поездку.

Анастасия Ижнина – серебряный призер Кубка России по бочча-2016

Я верю в то, что мечты сбываются. Мне очень хотелось побывать на вручении премии «Золотой граммофон-2006». Я загадала это желание и продолжала ждать. Однажды, в ноябре, вернувшись из школы, я получила пригласительные билеты в «Ледовый дворец» от сотрудников «5 канала». Поэтому я каждый новый год не перестаю загадывать новые желания. Нужно успеть загадать его под бой курантов и верить, что оно обязательно сбудется.В этом году я стала серебряным призером Кубка России, а в следующем мечтаю войти в тройку призеров на Чемпионате России. Мне хотелось бы войти в состав сборной России по бочча и побывать на Чемпионате Европы. Хотелось бы новую, удобную коляску для игры.

Даниил Иванов – серебряный призер Чемпионата России-2016 по сноубордингу, спорт глухих

Мир не без добрых людей. В прошлом году на Чемпионате России сломалась доска – нужна замена. Приобрести её не было возможности. Искали спонсоров, писали в благотворительные организации... И только в самый последний момент, перед отъездом на сборы в Финляндию, один человек согласился купить доску за свой счёт, даже лучшую, чем я хотел. Разве это не чудо? Теперь хочу добавить в свою копилку медали Чемпиона Мира и Чемпиона России, которые пройдут в марте 2017 года.

Обычно я загадываю желания под бой курантов. А чтобы желание сбылось, стараюсь не зацикливаться на этом, жизнь все сама расставит. Но, как любой мальчик, давно мечтаю получить права на вождение и собственную машину.

Никита Сорокин – игрок первой в Санкт-Петербурге команды по следж-хоккею

Я верю в то, что чудес нет, а есть желания человека, которые исполняются при помощи его дел. Я как-то хотел поехать в Питер. Я желал найти свой дом и создать семью до 30 лет. Для этого я работал, рисковал, развивался, и вот все сбылось. Поэтому я не загадываю желания. Я ставлю новые цели и иду к ним. Очень хочу, чтобы в Новом году команда по следж-хоккею вышла на лёд и заняла призовое место в Чемпионате России. А еще надеюсь, что мои дела хотя бы частично помогут в будущем тем, кто попал в беду.

Каждый новый год мы собираемся вместе, даже если в разных городах, мы все равно находим возможность и собираемся вместе. Новый год – это семейный праздник, не забывайте о родных никогда. Желаю вам добра, сил и самое главное – улыбок и любви. Любовь и улыбка несут добро и делают мир лучше.

Юлия Сидорцова – четырехкратный серебряный призер Чемпионата России по парагребле

Чудеса повсюду, со мной постоянно случается что-то необычное. Например, под Новый год я поехала в торговый центр за подарками, и там познакомилась со своим будущим старшим тренером по академической гребле. Хотя на тот момент заниматься этим видом спорта даже и в мыслях не было.

Чтобы мечты сбывались, главное обязательно очень сильно захотеть этого. А еще написать на бумажке, во время боя курантов и поджечь, пока они бьют – она должна успеть сгореть, но это только для самых заветных! У меня вот на будущий год желаний много, а планов еще больше.

Самое главное – очень хочу, что бы спорт высших достижений оставался вне политики, и вне финансовых приоритетов.

Еще у меня уже три месяца как сгорел компьютер, очень нужен ноутбук, что бы его заменить. Сломалось кресло в лодке, без которого я не могу полноценно тренироваться, оно вообще у нас самодельное, и нагрузки не выдержало. Нужны вёсла, которые износились совсем, я их постоянно клею, но это не очень спасает. Конечно, очень хочется поехать на Чемпионат Мира-2017, но для этого надо выиграть отбор, а выигрывать нужно на качественном инвентаре. Машина уже старенькая, и это самая грандиозная мечта у меня – сменить автомобиль, верный мой спутник, который сопровождает меня практически на все тренировки и соревнования городские, но, к сожалению, он не вечный.

Хочу пожелать всем хорошо и весело встретить Новый год. Главное – не бояться мечтать и не забывать прикладывать усилия для их исполнения. Двигайтесь, действуйте, и тогда все получится!

Денис Ларионов – серебряный призер Кубка России 2016 по бочча (в командном зачете)

Стал верить в чудеса после матча «Макаби-Зенит»! «Зенит» проигрывал 3:0, а за 15 минут до конца матча забил 4 мяча и – выиграл со счётом 3:4. Вот это и есть чудеса!!!

Желания я всегда загадываю, но считаю, что главное – здоровье и улучшать свои спортивные достижения. Еще хочу самореализоваться в жизни (жениться, создать семью, работать и заниматься спортом). На Новый год надеюсь получить наручные электронные часы, упоры для отжиманий и гимнастический мат. И буду очень стараться, чтобы в следующем году получить шанс попасть в Сборную России, ведь теперь у меня есть новая коляска для игры (прим. Ред. – в ноябре БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» передал Денису новую коляску активного типа).

На Новый год всей семьёй любим ездить в деревню. Накануне праздника сходить в баню, попариться веником. Собираются родственники, друзья за праздничным столом и весело встречаем Новый год, а затем выходим на улицу устраиваем салют.

Всем хочу пожелать: крепкого здоровья, успехов в делах и побольше друзей.

Разиля Ермакова–инструктор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района

Прошло пять лет с тех пор, как я решила создать команду по футболу на электроколясках. В 2014 году я поехала в Финляндию наладить контакты с футбольной командой из Хельсинки. А потом в свои 49 лет поступила в НГГУ им. Лесгафта, чтобы лучше научиться работать с людьми, у которых есть нарушение опорно-двигательного аппарата. Уже в 2016-м моя команда «Паралимпик-СПБ» отправилась в Хельсинки, где сыграла первый в своей истории международный товарищеский матч. После игры тренер финской команды подарил нам первый футбольный мяч. Сейчас мы занимаемся регистрацией футбольного клуба и будем развивать этот спорт дальше. Мы организовали футбольную команду в наше экономическое сложное время – вот это и есть чудо!.

Я и мои товарищи по команде, мы хотим загадать желание в Новом году – попасть на программу «Поле чудес» и выиграть там автомобиль с электроподъемником для инвалидных колясок для нашего футбольного клуба. А еще нам нужен спортивный зал, электроколяски и футбольные мячи.

А Вам наша дружная спортивная команда желает в Новом году, прежде всего, здоровья, силы

Сергей Бушманов – четырехкратный бронзовый призер Чемпионата России по фехтованию на колясках

Я всегда верил в чудеса, они окружают нас со всех сторон, просто мы не обращаем на них внимания, точнее, не видим чуда в рассветах, закатах, в цветении розы, в невероятных возможностях и свершениях людей.

Я уже несколько лет хочу прыгнуть с парашютом. Думаю, в ближайшем году наконец-то сделаю это! Цель у меня в 2017 году тоже большая – стать чемпионом России по фехтованию на колясках, триумфально дебютировать на Чемпионате Мира, а также вместе с командой занять призовое место на чемпионате России по регби!

Всем желаю в Новом году, улыбаясь справляться со всеми делами, добиваться вершин, о которых ещё не подозреваешь и радоваться жизни

Шульман Тамара – серебряный призер чемпионата Санкт-Петербурга по бочча

«Мне очень нравится произведение Александра Грина «Алые Паруса». В нём есть замечательная фраза: «Если человек хочет чудо, сделай ему это чудо». В 2013 году я заказала нам с мамой приход Деда Мороза со Снегурочкой. Очень захотелось вспомнить детство. Это был большой праздник: мама написала и подарила гостям новогодние стихи, а я устроила небольшой концерт с гитарой. В последующие 2 года эти актёры приезжали к нам без вызова, и это снова были настоящие праздники. А в этом году у них родился малыш. В Новый год мы также ставим нарядную ёлку и украшаем комнату гирляндами. Правда, в прошлом году, наряжали кактус».

«Я мечтаю купить красивую спортивную форму. Когда смотрела Олимпийские игры, захотелось такую, как у спортсменов, на которой надпись «Россия». Но, особенно хочу, чтобы зимой у нас в Петербурге убирали как следует снег и лёд, чтобы можно было легко проехать на инвалидной коляске. Я лишена прогулок, пока окончательно на улицах не стает снег».

Нина Ануфриева – пятикратный призер Чемпионата России по паралимпицской выездке

В Новый год, скорее, строят план, разрабатывают стратегию на предстоящий год, подводят итоги прошедшего года. Я мечтаю уже сейчас, чтобы у моей кобылы Эластики появился жеребенок! Чтобы это пошло ей только на пользу! Мечтаю уже на её жеребенке попасть на Паралимпиаду в США в 2024 году! Надеюсь, что на определенный период у меня появится достойная лошадь, с которой мы сможем покорять Европу, может даже Токио-2020, кто знает?! Надеюсь, мы научимся зарабатывать деньги на текущие расходы: соревнования, коневозку, тракторенка, амуницию, ветеринарные, ковальские, конюховские, берейторские, тренерские услуги. Надеюсь, что к нам будут приходить всё больше и больше спортсменов, и у нас будет хватать на всех и места, и лошадей, и тренеров, и берейторов. Чтобы нас стало много, разных и всех счастливых!

В Новый год принято дарить подарки, осуществлять мечты друг друга, совершать добрые дела. Конечно, мы не сможем поздравить каждого спортсмена с инвалидностью в городе, но заменить кому-то изношенный инвентарь,кому-то купить экипировку в наших силах. А Вы нам можете в этом помочь, приобретая новогодние подарки со смыслом: ручки и футболки с хэштегами#ЯвсеМогу, #МнеНеСлабо#ОграниченийНет и книги ВДОХ_ВДОХ с девизами и откровениями петербургских паралимпийцев.

Больше информации о спортсменах и сувенирах БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» представлено ЗДЕСЬ.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»


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