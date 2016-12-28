Квадрат: Итоги года — что последует за рекордами рынка?

28.12.2016 15:01

Уходящий 2016-й возродил оптимизм застройщиков жилья. Продажи квартир в новостройках снова выросли. Количество разрешений на новые проекты — подскочило в 1,5 раза. В чем причины и что последует дальше — обсудим в программе "Квадрат" в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

В этом году рынок новостроек удивил даже застройщиков. В год экономического спада покупатели не только не исчезли, но и выросли числом настолько, что Петербург обогнал по росту спроса Москву. Девелоперы не отстают — в этом году они возобновили покупку земли под застройку и вывели несколько новых крупных проектов. Приведет ли это к затовариванию рынка? Ждать ли затягивание сдачи неудачных проектов? И что ждет дольщиков и потенциальных покупателей в новом году? Обсудят Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:

Аудиоподкаст эфира: