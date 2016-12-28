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03.01.2017 11:30
2 Комментариев

Расшифровка года - Вагнер

Историю командира таинственной частной военной компании с позывным "Вагнер" “Фонтанка” начала в конце 2015 года. За 2016-й он обрел имя и биографию, удостоился внимания президента и попал на Первый канал.
Расшифровка года - Вагнер

Сеанс разоблачения мистического Вагнера растянулся на год. Невнятные слухи о появлении в Донбассе неопознанной силы в виде «ЧВК Вагнера» превратились сначала в точные данные о его дислокации и условиях службы, продолжились документально подтвержденной информацией о государственных наградах бойцов. Венец истории – «несуществующий» командир на президентском приеме в Георгиевском зале Кремля.

Слухи о Вагнере и его команде поползли с начала 2015 года. Якобы именно он разоружил под Луганском бригаду «Одесса» и задержал комбрига Фому. Якобы именно он появлялся с бронетехникой на самых угрожающих участках фронта. Никто его не видел, кроме слухов, никто ничего не знал, а кто знал, тот не рассказывал.

Из свидетельств существования – размытые снимки бронемашин «Выстрел» да видеозапись лета 2015, на которой израненный боец Новороссии признается вынесшим его из-под огня украинским военным: «Мой командир – Вагнер».

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Кроме легенд о Вагнере, распространялись и слухи о появлении в Донбассе «Славянского корпуса» – формирования, действовавшего в сентябре – октябре 2013 года на территории Сирии. После возвращения на Родину командиры корпуса Вадим Гусев и Евгений Сидоров отправились под арест за наемничество, а бойцы разъехались по домам – таким образом, «Славянский корпус» перестал существовать и никак не мог появиться под Луганском или Донецком. Но слухи дали направление поиску.

Переговорив со старыми знакомыми, «Фонтанка» выяснила, что «Славкорпа» не существует, но его ветераны не остались без дела и составили костяк нового подразделения – того самого, которое прославилось как ЧВК Вагнера. Узнали и о самом Вагнере – бывшем военном из армейской разведки, который в 2013 году ушел в запас, получил работу в ЧВК Moran Security Group, а затем в Slavonic Corps. Весной 2014 Вагнер нашел новую работу – финансирование, базу для подготовки и серьезное прикрытие для неформальной военной структуры, которая и получила его имя.

К началу 2016 года «Фонтанка» разобралась в том, что из себя представляет ЧВК Вагнера, узнала о месте её постоянной дислокации под хутором Молькино в Краснодарском крае и смогла ознакомиться с документами, которые подписывают бойцы при вербовке. Условия службы – обет молчания о самом факте службы, подписание бумаги, как бы снимающей всю ответственность с работодателя, и 240 тысяч рублей за месяц боевой работы.

Конец 2015 года – как раз период передислокации основных сил Вагнера из Донбасса в Сирию. Отдельные группы отправились туда раньше, но это были относительно немногочисленные команды. Их задачи – разведка и диверсии – не раскрываются и сегодня. Некоторые специалисты были менее засекречены, ещё с начала 2015 года они занимались ремонтом боевой техники армии Башара Асада и союзных ему формирований.

фото из соцсетей

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В Сирии пошла боевая работа, и начались потери. Сколько всего бойцов потерял Вагнер, вряд ли станет точно известно когда-либо. Более-менее достоверно известно о потере 9 человек при обстреле расположения отряда осенью, известно о десятках погибших и раненых в новогодних боях и при штурме Пальмиры весной, но точные цифры получить ни «Фонтанке». ни другим журналистам не получилось.

Но весной мы рассказали о командире Дмитрие Уткине и даже смогли показать его фотографию.

Появились первые документальные доказательства признания заслуг Вагнера и его бойцов со стороны российского государства. «Фонтанка» получила и опубликовала наградные документы погибших при штурме Дебальцево, а также наград бойца, который нашел смерть в Сирии.

Дотошные критики, сверявшие номера орденов с номерами таких же наград, полученными легально и открыто, укоряли «Фонтанку» в несоответствии и даже подлоге. «Фонтанка» подлогом не занимается. Дело не только в том, что награды выдаются не строго по порядку номеров, так что о периоде награждения можно судить только примерно, а в том, что на «Фонтанке» принято проверять публикуемую информацию. В случае с наградами погибших Артура Шрейнера и Андрея Ельмеева мы знали о вручении орденов абсолютно точно. Награды их семьям, а также родственникам ещё одного погибшего под Дебальцево – Григория Мечтанова – вручали председатель городской думы Тольятти Дмитрий Микель и заместитель командира 3 бригады спецназа ГРУ гвардии полковник Андрей Новик в присутствии четырехсот человек, и о мероприятии написала областная пресса  (правда, перепутав фамилию Андрея Ельмеева и указав его как Емельянова). Якобы Ельмеев, Шрейнер и Мечтанов были ветеранами чеченской кампании, но их награды затерялись. А потом через годы ордена нашли их в один день после того, как они одновременно погибли в Донбассе.

скриншот с сайта tlt.volga.news

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После нашей публикации в конце марта основные силы Вагнера были выведены из Сирии. Была ли причиной статья, раскрывшая инкогнито командира и доказавшая связь Вагнера с государственными структурами России, или отряд просто выполнил поставленную задачу, – мы не знаем. Но к лету 2016 года в Сирии, по нашим данным, остались только небольшие группы особенно квалифицированных специалистов и ремонтники.

Зато нам удалось понять, как могло осуществляться финансирование тайной армии. Среди окружения Уткина были замечены отставные петербургские полицейские, которые, насколько известно редакции, после увольнения из органов работают на службу безопасности близкого к Кремлю миллиардера Евгения Пригожина. «Фонтанка» присмотрелась к бизнесу Пригожина, структуры которого в последние годы заняли лидирующее положение на рынке армейского госзаказа, и обнаружила огромный массив неподконтрольной «черной» наличности, вполне достаточной для оплаты частного батальона. Результатом публикации стала мощная DDoS-атака на наш сайт.

Лето 2016 выдалось для Вагнера относительно спокойным, сам он, по данным «Фонтанки», большей частью находился в России, неоднократно посещал наш город. В Сети время от времени всплывали фотографии и видео с непонятными людьми славянской внешности, воюющими в Сирии. Но мало и редко.

1 августа в сирийской провинции Идлиб огнем с земли был сбит российский вертолет Ми-8, на борту которого было пять человек. Минобороны России сообщило, что трое членов экипажа и двое «офицеров российской миссии  по примирению враждующих сторон» погибли. Имена вертолетчиков, капитанов Романа Павлова, Алексея Шорохова и старшего лейтенанта Олега Шеламова, в Минобороны назвали сразу. Имена двух других находившихся на борту офицеров хранятся в тайне. Может, это и совпадение, но сбитый Ми-8 АМТШ – тот самый, на фоне которого люди Вагнера фотографировались в октябре 2015 года.

скриншот сайта агентства AnnaNews

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Чествование Героев Отечества в Кремле 9 декабря 2016 года, пожалуй, поставило точку в истории ЧВК Вагнера-Уткина. Стоит признаться, что мы не ожидали присутствия командиров тайной организации на приеме, хотя и слышали о представлении не то пятерых, не то двоих руководителей ЧВК к званию Героя России. Так что на видеоряд канала «Россия» внимание «Фонтанки» обратили знакомые петербуржца Андрея Трошева, полковника полиции в отставке и бывшего командира СОБР Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. На груди у Трошева оказалась Золотая Звезда Героя, хотя было достоверно известно, что на момент увольнения в отставку из МВД он этого звания не имел и представления на него не готовилось. Как было известно и то, что в 2014-2016 годах он неоднократно был замечен в окружении Дмитрия Уткина.

Слабо веря в невероятное, мы принялись изучать протокольный видеоряд на различных каналах. Повезло на Первом. Дмитрий Уткин сидел за столом, на самом краю кадра. Спиной к камере. Но вот он повернулся на несколько секунд, и сомнения отпали. Хорошо знающие его лично собеседники «Фонтанки» заверили: нет сомнений, это он.

Дмитрий Вагнер//Сюжет "Первого канала"
Дмитрий Вагнер//Сюжет "Первого канала"
кадр из видео

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Спустя два дня на вопрос ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и интрига закончилась: «Дмитрий Уткин действительно был, кавалер орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области".  Правда, Песков «не знает», есть ли у Уткина «бойцы в Сирии» и за какие именно подвиги он награждался орденами Мужества. Предположил, что за проявленное мужество.

На этом эпопею Вагнера, командира отряда-призрака, можно считать законченной. Он уже не маргинал с позывным вместо имени, работающий на неведомого хозяина. Дмитрий Уткин, официально признанный Герой Отечества, принимаемый за столом президента, – фигура другого масштаба.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
abovery
3 января 2017 г. 14:06
Пятидесяти долларовые (50$ в сутки) герои России.., а по-сути обычные наемные убийцы-отморозки: Вагнеры, Мотороллы и пр. Гореть Путину и его прихлебателям в аду, за смерть невинных людей, в войнах которые они развязали из-за своих поганых денег!
hurien
3 января 2017 г. 13:46
Какой-то дутый пузырь это ваше "расследование". Но его кто-то заказал, проплатил, так что интрига не совсем закончилась, мне кажется.
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