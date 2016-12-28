Искусство оказывает паллиативную помощь

К универсальному языку искусства обратились организаторы конкурса «Такеда ART/HELP. Восхождение», чтобы напомнить: страдающие неизлечимыми заболеваниями не должны терпеть боль, у врачей есть возможности избавить от нее тяжелобольных и помочь достойно провести последние дни.

Петербург был первым городом в стране, где появились хосписы — медицинские учреждения для пациентов на последней стадии онкологических заболеваний. Но, несмотря на то, что хосписному движению в стране уже более четверти века, паллиативная медицина, частью которой они являются, пока недостаточно развита. А слова «хоспис» многие просто боятся, потому что для них оно стало синонимом места, в котором уходят из жизни тяжелобольные людей.

Изменить отношение к паллиативной помощи и облегчить боль человеку, готовящемуся проститься с жизнью – такой целью задались фармацевтическая компания «Такеда» и Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В организованном ими творческом конкурсе приняли участие более 100 молодых художников из 15 регионов страны. На выставке в Итальянском зале Института им. Репина, приуроченной к V Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, были представлены 34 лучшие работы. Шесть картин студентов графического факультета института им. Репина и две работы участников конкурса прямо с выставки отправились в хосписы Петербурга.

«Наш новый проект дает возможность через искусство привлечь внимание к важности развития паллиативной медицины в России. Почему при помощи искусства? Оно привносит в жизнь человека гармонию, радость, настроение и сопричастность творческому процессу, добавляя эмоции в повседневную жизнь. Это необходимо нам всем, но особенно важно для тяжелобольных пациентов», – говорит Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ.

«Паллиативная помощь гораздо шире и сложнее, чем просто лекарственная терапия. Тут важно и наличие положительных эмоций, и факторов, которые помогают отвлечься от повседневности. Искусство дает и то, и другое. Человек не должен чувствовать себя одиноким, брошенным и никому не нужным. Через искусство мы обращаемся к людям и говорим о том, как важно протянуть руку помощи близким, проявить заботу по отношению друг к другу.»

Действительно, для человека, который оказался лицом к лицу со страшным диагнозом и неутешительным прогнозом, рушится практически все: он вынужден уйти из профессии, лишиться любимого дела, перестроить жизнь и уменьшить круг общения, часто сужая его до критичного. Задача специалистов – сделать все, чтобы помочь ему адаптироваться в новом статусе, не отказываться от лечения, не терпеть боль – сообщать врачу, как только появляются ее предвестники.

– В такой ситуации человеку важна поддержка всей семьи. «Поэтому нужно, чтобы о том, что такое паллиативная медицина, знали все — от мала до велика», – говорит главный врач СПб ГКУЗ "Хоспис №2", Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Зоя Софиева. – Например, в наш хоспис приходят с детьми — навестить бабушку. Ребенок, который еще недавно слышал только: «Не подходи к бабушке, она болеет», встречается с прежним близким человеком — она разговаривает, улыбается. Это работа на будущее — ребенок видит, что болезнь и уход из жизни – это не страшно, не мучительно и, к сожалению, неизбежно. И надо создать родному человеку условия для пусть уже недолгой жизни без боли и страха.

Акция «Такеда ART/HELP. Восхождение» преследует ту же цель — помочь молодым художникам языком живописи передать состояние человека, оказавшегося уже на грани жизни и смерти, но при этом не страдающего от боли.

Однако, несмотря на изменения в законодательстве, проблемы пациентов, которых последние месяцы и недели жизни не отпускает мучительная боль, так и не остались для нашей страны в прошлом. Даже в Петербурге с назначением и выпиской рецептов на обезболивающие лекарства — много вопросов.

– Очень поздно назначается обезболивающая терапия на амбулаторном этапе, – говорит Зоя Софиева. – Потому что пациент часто говорит врачу: «Я потерплю». А он не должен терпеть боль. Но поскольку далеко не все врачи это понимают, они неуверенно назначают обезболивающие лекарства. Сейчас мы обучаем их, создали комплексную программу по паллиативной медицине, которую разработали психотерапевты, фармакологи, клиницисты.

В городе хватает лекарств, их даже стали выписывать чаще. Но что касается пролонгированных препаратов, которые как раз в большой степени и обеспечивают достойное качество жизни пациентов с хроническим болевым синдромом (трансдермальных пластырей, например), то их назначают редко, а в результате пациенты поступают в хосписы на 10 таблетках трамадола.

По словам главного специалиста по паллиативной медицине, ежегодно в Петербурге около 12 тысяч человек умирают от онкологических заболеваний, из них 9-10 тыс наблюдаются хосписной службой, в хосписы госпитализируются около 4 тысяч. 25-30% из всех, наблюдающихся службой, нуждаются в наркотических анальгетиках. Но это — только пациенты с онкологическими заболеваниями, а те, кто нуждается в паллиативной помощи в связи с другими болезнями (например, ревматоидными артритами, сердечно-сосудистыми заболеваниями) практически не получают ее. Потому что врачи не готовы ее оказывать – они даже не знают, что боли при таких болезнях хорошо снимаются малыми дозами наркотических препаратов, например, морфинами короткого действия.

– Мы воспринимаем паллиативную помощь, как крайнюю необходимость при страшной болезни. На самом деле она нужна каждому человеку на определенном этапе жизни. «Конечно, болезнь этот момент ускоряет», – сказал на открытии выставки работ художников России, посвященной паллиативной помощи, главный врач Городского клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист онколог Санкт-Петербурга Георгий Манихас. – Как бы ни складывалась наша жизнь, у всех возникнет необходимость в посторонней помощи. И все должны быть к этому готовы – и те, кто должен ее получить, и те, кто должен ее оказать.

В древние времена медицина считалась искусством. Сегодня ее называют наукой, но есть в здравоохранении область, которую по-прежнему называют искусством – искусство сострадания. Это паллиативная медицина, все усилия которой направлены на то, чтобы создать комфортные условия в последние дни жизни человека неизлечимым заболеванием.