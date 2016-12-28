В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

В Сети 28 декабря появилась видеозапись, на которой видно, как водолазы исследуют дно на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.

В Сети 28 декабря появилась видеозапись, на которой видно, как водолазы исследуют дно на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Поисково-спасательные работы в Сочи не прекращаются четвертый день. По информации СМИ, водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» за сутки совершают более 30 погружений. 192 человека не только поднимают обломки, но и проводят фотовидеофикацию их расположения на дне, чтобы комиссия восстановила картину трагедии.

Кроме водолазов в районе поиска работают 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов, пять вертолетов. Крупные обломки поднимают с помощью морского самоходного крана. Привлечены силы и средства Минтранса, МЧС и ВМФ России.