В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов
В Сети 28 декабря появилась видеозапись, на которой видно, как водолазы исследуют дно на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.
Поисково-спасательные работы в Сочи не прекращаются четвертый день. По информации СМИ, водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» за сутки совершают более 30 погружений. 192 человека не только поднимают обломки, но и проводят фотовидеофикацию их расположения на дне, чтобы комиссия восстановила картину трагедии.
Кроме водолазов в районе поиска работают 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов, пять вертолетов. Крупные обломки поднимают с помощью морского самоходного крана. Привлечены силы и средства Минтранса, МЧС и ВМФ России.
Справка:
Крушение Ту-154 произошло в 05:27 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие и гражданские специалисты Минобороны, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова.
Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту, по данным Минобороны, спасатели обнаружили и подняли два бортовых самописца, нашли 15 тел и более 200 обломков.