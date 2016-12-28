Лавров указал Де Мистуре на то, что чиновники ООН распространяют ложную информацию о Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой подчеркнул, что распространение некоторыми чиновниками ООН ложных сведений о гуманитарной ситуации в Сирии недопустимо, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики. Подобная политизация гуманитарных вопросов должна быть немедленно прекращена», — говорится в сообщении МИД РФ.

Российский министр отметил, что «соответствующие службы Секретариата ООН и подзуживающие их некоторые члены СБ ООН» вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо должны подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи в этот и другие районы Сирии.

Лавров и Мистура условились продолжать контакты по вопросам реализации договоренностей России, Турции и Ирана от 20 декабря, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.