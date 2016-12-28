На Большевиков закрыли интернациональный бордель

В Невском районе Петербурга закрыли очередной притон для занятий проституцией. Там задержали четырех женщин.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полиция пришла с проверкой в одну из квартир дома №11 по проспекту Большевиков. Внутри нашли трех женщин, оказывавших сексуальные услуги за плату. Среди них — уроженка одной из бывших республик СССР, а также приезжая из Африки. Также в притоне работала женщина-администратор.

Все обитательницы притона получили административные протоколы.