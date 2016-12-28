Путин поздравил евреев с Ханукой

Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Глава государства поздравил всех евреев России с Ханукой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Хочу вас и всех евреев России поздравить с Ханукой, пожелать всего самого доброго вам, вашим семьям, всей конфессии, всем иудеям страны, всего самого доброго в Новом году. Уверен, и мы все надеемся, что он будет счастливым, благополучным.

Знаю, что Вы очень многое делаете для развития отношений с другими конфессиями, Вы постоянно в контакте по этим вопросам. Большую работу проводите внутри конфессии. И, надо сказать, развитие идёт очень хорошее, вводятся новые синагоги, новые религиозно-культурные центры, за что я Вам очень благодарен. Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше", – сказал президент России на встрече.