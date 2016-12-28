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28.12.2016 14:18

«Зенит» хочет заполучить Самариса и Тайсона

 

Греческий полузащитник Андреас Самарис, которым «Зенит» уже интересовался прошлым летом, вновь попал в сферу интересов петербургской команды.

Как сообщает zerozero.pt, стороны уже приступили к переговорам. Отметим, что в текущем сезоне Самарис редко попадает в состав «Бенфики» – он сыграл всего в шести матчах, в которых проводил на поле в среднем по 22 минуты.

Также «Зенит» вернулся к кандидатуре полузащитника «Шахтера» Тайсона, за которым ведут охоту китайские клубы. Как сообщает Fotospor, одна из китайских команд якобы предлагает за него 20 млн евро.

Напомним, «Зенит» уже приобрел двух новичков – бразильского полузащитника Эрнани и российского вратаря Андрея Лунева.


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